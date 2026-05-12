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美國總統川普將於明（13）日抵達中國訪問，並舉行「川習會」，他在行前提到，會和中國國家領導人習近平談對台軍售，引起台灣各界關注。對此，旅美學者翁履中表示，川普雖不一定會賣台，但對他而言，台灣並非不可交易；然而，台灣最怕的不是外部壓力，而是內部自己把每一則外部訊息都變成撕裂社會的工具。台灣要保護自己，就要讓國際社會相信：支持台灣，不是做慈善，而是維持印太秩序與全球供應鏈穩定的必要選擇。翁履中今發文指出，川普說會跟習近平討論台灣軍售，這句話本身就值得台灣高度警覺。不是因為川普一定會「賣台」，而是因為他看待台灣問題的方式，從來不像美國國會那樣具有制度性、戰略性與價值承諾。對川普來說，台灣不是印太戰略的核心信念，而是穩住美中關係、避免任內出事、同時維持美國談判籌碼的一個元素。所以川普一方面不希望被歷史記成「失去台灣」的總統，另一方面也不想讓台灣問題破壞他與中國談判貿易、中東、稀土或科技議題的空間。這就是台灣面對川普第二任期最尷尬的地方：他不一定反台，但他也不是把台灣放在不可交易的位置上。翁履中進一步也提到，說白一點，8000億左右的預算之所以讓美國國會大致可以接受，是因為大型軍火商的需求基本上有被滿足。至於另一部分台美共同合作、共同研發的龐大商機，牽涉到更多中小型軍工企業、供應鏈分工與未來年度預算配置。這部分沒有一次全部通過，不代表拒絕，而是應該放進年度預算仔細審查。民主國家的國會本來就要審預算，不是行政部門開一張單，立法院就只能蓋章。翁履中認為，川普要跟習近平談什麼，台灣無法完全控制。但台灣可以控制自己的事：把國防改革做實、把預算審查做好、把對美溝通做穩、把內部政治分化降到最低。北京當然會施壓，川普也可能交易化處理台灣問題，但台灣最怕的不是外部壓力，而是內部自己把每一則外部訊息都變成撕裂社會的工具。台灣要記住，真正能保護自己的，不是某位美國總統的一句話，也不是某個不具名官員的臉色，而是台灣自己是否有能力讓國際社會相信：支持台灣，不是做慈善，而是維持印太秩序與全球供應鏈穩定的必要選擇。想要大國關注，不能靠討好，更不能靠內鬥。真正讓世界願意重視台灣的，從來不是誰罵得比較大聲，而是台灣有沒有實力、有沒有韌性、有沒有讓別人非重視不可的價值。川普會變，華府會算，北京會等，台灣唯一不能做的，就是把自己耗在自己人打自己人的戰場上。