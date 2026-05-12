天王周杰倫IG擁有1108萬人追蹤，社群上不僅分享工作、音樂作品，有時也會更新日常生活與粉絲互動。昨（11）日周杰倫PO出一段蟻后的影片，並大玩諧音梗寫道「『蟻后』別做朋友」，背景樂則配上周興哲的歌曲〈以後別做朋友〉，限動讓上萬人看了笑出來，直呼：「我一開始點進去想說是誰那麼無聊給我開這種諧音梗，結果發現是周杰倫…」、「超廢但是好愛」、「周董果然還有台灣人的靈魂，脫離不了諧音梗。」
周杰倫IG大玩諧音梗 超廢內容萬網笑翻
周杰倫社群內容不僅有工作、家庭紀錄，偶爾他也會PO出與朋友私下互嘴互虧的對話內容，親民且不做作的模樣反而更加圈粉。昨日，周杰倫隨手拍下一段蟻后的影片，並上傳到IG限動，並玩起諧音梗寫著「『蟻后』別做朋友」，背景歌曲配上周興哲的〈以後別做朋友〉，內容毫無重點但卻充滿笑果。
周杰倫的限動被網友轉發到Threads上立刻引發話題，大家看了忍不住會心一笑，表示：「現代人應該要多跟周杰倫學習這種限動想發什麼，就發什麼的精神」、「一開始點進去想說是誰那麼無聊再給我開這種諧音梗，結果發現是周杰倫」、「昨天看到也覺得他超可愛」、「周董果然還有台灣人的靈魂，脫離不了諧音梗」、「老周真的很愛玩這些爛梗」、「杰倫把全世界都當成他的摯友在發。」
周杰倫「嘴砲」阿Ken內容曝光 網：沒把大家當外人
事實上，周杰倫也曾把和好友阿Ken私下「嘴砲」的對話內容PO上網，當時他笑虧對方竟然要「老大親自提醒」才想起拜年，一開頭就連問「是怎樣？」、「怎麼每次都是我要提醒你？」惹得阿Ken趕緊送上長篇祝賀，把千萬人追蹤的社群當成私人帳號在經營，讓網友打趣說：「周董真的沒有把全世界當外人。」
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周杰倫社群內容不僅有工作、家庭紀錄，偶爾他也會PO出與朋友私下互嘴互虧的對話內容，親民且不做作的模樣反而更加圈粉。昨日，周杰倫隨手拍下一段蟻后的影片，並上傳到IG限動，並玩起諧音梗寫著「『蟻后』別做朋友」，背景歌曲配上周興哲的〈以後別做朋友〉，內容毫無重點但卻充滿笑果。
周杰倫「嘴砲」阿Ken內容曝光 網：沒把大家當外人
事實上，周杰倫也曾把和好友阿Ken私下「嘴砲」的對話內容PO上網，當時他笑虧對方竟然要「老大親自提醒」才想起拜年，一開頭就連問「是怎樣？」、「怎麼每次都是我要提醒你？」惹得阿Ken趕緊送上長篇祝賀，把千萬人追蹤的社群當成私人帳號在經營，讓網友打趣說：「周董真的沒有把全世界當外人。」