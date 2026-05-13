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針對金管會主委彭金隆日前提出「全齡金融」政策方向，強調金融保險業應重新定義保險保障與服務模式，並以新技術、新人才與新思維回應超高齡社會需求，壯世代教科文總會表示高度肯定，認為這不僅符合《壯世代理想國》所提出的長壽經濟戰略，也與《壯世代政策與產業發展促進法》的核心精神高度一致，把「遺產金融」變成「活產金融」，也代表台灣金融治理開始正式從「退休金融」邁向「長壽金融」。壯世代教科文總會表示，台灣已正式進入超高齡社會，過去以「退休後風險管理」為核心的金融思維，已無法面對人類壽命延長與人口結構劇烈改變的新時代。今天55歲以上人口，不再只是傳統定義中的退休族群，而是同時擁有健康、資產、消費力、工作能力與人生經驗的新人口主體。總會指出，彭金隆主委提出「全齡金融」概念，並強調保險業應從「事後補償」轉向「事前預防」，同時重新定義保障與給付模式，這正是《壯世代理想國》的重要主張。未來金融業不應只處理退休與死亡風險，而應進一步協助民眾延長健康壽命、提升生活品質、維持勞動參與及促進資產活化，讓金融成為長壽文明的重要基礎設施。總會表示，《壯世代理想國》提出，未來金融產業最大的轉型，不只是數位化，而是從「財富管理」進化為「人生管理」。當人類普遍活到80歲、90歲甚至100歲後，金融服務勢必重新設計，包括：長壽型保險商品、健康促進型金融、AI健康管理服務、壯世代資產活化、長壽信託、高齡友善投資、長壽住宅金融、跨世代財富傳承等等。總會進一步指出，彭金隆主委特別提到，「不要把好意變成歧視」，未來金融服務不應再以年齡作為限制，這也與壯世代倡議的核心精神一致。真正成熟的長壽社會，不應把高齡視為風險，而應視為仍具有生產力與參與能力的重要人口資產。壯世代教科文總會認為，金融業將是長壽經濟中最重要的引擎之一。台灣擁有龐大的保險資產與高儲蓄率，若能透過制度創新與金融商品轉型，將可把壯世代累積數十年的資產與經驗，轉化為推動內需、健康管理、產業升級與世代合作的重要力量。總會並指出，《壯世代政策與產業發展促進法》通過後，台灣已正式從「高齡照護思維」進入「長壽發展思維」。此次金管會推動全齡金融，不只是金融政策改革，更代表政府開始以國家戰略高度回應人口結構改變，具有重要歷史意義。壯世代教科文總會最後強調，未來真正有競爭力的金融產業，不只是懂投資的金融業，而是懂長壽社會的金融業。當金融開始從「退休準備」走向「長壽人生設計」，也代表台灣正逐步建立屬於亞洲的長壽金融新模式。