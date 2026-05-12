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川普與習近平，誰更急著想見誰？

美國優先清單一：伊朗戰爭

美國優先清單二：雙邊經貿

美國優先清單三：管控高科技領域

中國優先清單一：台灣問題

中國優先清單二：經貿問題

中國優先清單三：奠定平穩基調

美國總統川普（Donald Trump）預計13日晚間抵達北京，並於14日與中國國家主席習近平會晤。各方關注兩人將在哪些具體議題上交手，川普與習近平這兩位堪稱目前世界上最有權勢的領導人，他們能夠達成什麼成果以及各自心中的盤算，或將替未來幾年全球地緣政治版圖奠定基調。川普今年非常忙碌，美國在委內瑞拉、伊朗、古巴一系列的軍事行動，肯定佔用了川普政府的許多精力和外交能量，加上川普對全球發動的關稅貿易戰，讓川普同樣必須忙著處理與盟友的關係，相較之下，美中關係似乎不是川普最掛心的首要任務，這次川習會，也是從原定的3月延遲至5月14日。川普的分身乏術，加上美國期中選舉在即，可能會讓北京相信自己掌握了主動權，更樂於扮演一個全球秩序穩定者的角色。但另一方面來看，北京對於美國在伊朗和西半球的軍事行動束手無策，川普政府總是突然發動制裁與關稅戰，中國則是被動接招，似乎又顯示華府是更加主動的那方。川習會前可以觀察到，究竟「誰有求於誰」也成為美中角力的先行戰場，雙方都想掌握詮釋權，不想讓自己看似處於弱勢地位。美伊之間的脆弱停火協議岌岌可危，白宮與德黑蘭的分歧始終難以拉近，結束伊朗戰爭成為川普政府的最關鍵任務之一，尋求中國對伊朗施壓，預期將會是川習會中川普的優先清單。美國國務卿盧比歐與財政部長貝森特，都曾在公開談話中提及對中國向伊朗發揮外交影響力的「期許」。對川普政府來說，好消息是北京也有動機結束伊朗戰爭，作為伊朗石油最主要的進口國，中東回復穩定有利於中國經濟，且北京也一貫樂於扮演和平締造者。不過，中國也可能認為伊朗能夠成為拖住美國的泥沼，北京對於伊朗在經濟及軍事上的合作與援助早非秘密。在2025年的大部分時間裡，美國和中國似乎都處於即將爆發大規模貿易戰的邊緣，川普政府提出的關稅讓北京以管制稀土和減少採購美國農產品作為反擊，雖然之後雙方同意貿易戰休兵，但在各領域仍存在廣泛的緊張關係。預計川普政府將會要求北京增加購買波音飛機與大豆，雙方是否能夠達成一項更為全面的貿易協議，讓中美從此遠離貿易戰的風險值得觀察，但一般認為以美中關係的現狀，不太可能在經貿上獲得結構性的重大突破。早在川普的總統第一任期內，美國就對中國在先進晶片及相關技術領域實施了限制，隨著AI革命崛起，圍繞先進晶片的緊張局勢又進一步升高。最新傳出輝達執行長黃仁勳不在川普的隨行訪中名單上，顯示美國對於中國購買先進晶片依舊十分顧慮。輝達長期敦促川普政府允許其向中國出口晶片，但美國普遍指責像DeepSeek這樣的中國AI公司透過竊取美國企業技術獲得成功，讓問題更加複雜。美中可能在AI領域進入分道揚鑣的新冷戰，即使黃仁勳沒有隨行，川普肯定也會與習近平談到AI，或許川普願意在確保美國維持技術領先的前提下，稍微開放中國購買先進晶片，以交換北京在其他領域的讓步。中國方面已表明，台灣問題是此次川習會的優先事項。外交部長王毅上週與盧比歐通話時表示，希望美國在台灣問題上做出「正確的選擇」，以維護兩國之間的「穩定」。習近平將試圖鬆動川普對美台關係的立場幾乎是肯定的，問題只是習近平願意為此付出多大代價，以及川普的意願究竟如何。川普政府在台灣問題上一直發出矛盾的訊號。川普對台灣在晶片產業上似乎抱有某種敵意，但另一方面，川普也堅稱不認為台海戰爭會在他總統任期內爆發。由於川普不按牌理出牌的個性，外界擔憂川普是否會在川習會上隨性發言而打亂美國在台灣問題上的外交政策。不過，專家也指出，即使川普真在北京發表了出人意料的言論，他也可以馬上在Truth Social上發文修正推翻前言，因此習近平對於川普口頭上的讓步也不會抱持太高期待。和美國一樣，針對經貿問題的談判也是北京的焦點議題，中國官方經常強調「貿易戰沒有贏家」，顯示北京不希望與華府反覆不斷上演關稅戰，而是發展長期可預料的合作關係，管控分歧。雖然中國大力發展再生能源和電動車領域，但高度依賴出口的經濟體質對於高油價以及美國市場變動的承受力相對脆弱，北京可能會以擴大採購美國農產品以及放鬆稀土管制當作籌碼，來交換能源供應以及出口經貿的穩定，像是要求美國承諾停止後續提高關稅的301調查。《新華社》在川習會前夕，報導評論指出元首外交始終是中美關係的「定盤星」，發揮著不可替代的戰略引領作用，為中美關係的改善和發展提供了重要戰略保障，並重申中美「合則兩利、鬥則俱傷」的重要性，強調當今國際情勢需要中美關係為世界注入寶貴的穩定性，整體語氣相當和緩正面。中國外交部以及中國官媒，經常反覆提及穩定性，強調雙邊應該平等互惠、加強對話溝通，建構具有建設性的中美關係。《彭博》報導也分析指出，中國投資人不期待川習會能有重大突破，只要管控美中關係平穩，不要從競爭滑向對抗，就是最好的消息。對北京來說，回應市場期待，透過川習會釋放積極信號，即使在個別領域無法化解歧見，維持中美關係的整體穩定對支撐中國股市與人民幣走勢同樣至關重要。