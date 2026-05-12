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北一女國文科教師區桂芝日前接受中國媒體訪問稱「若台灣人承認是中國人，和平就來了」，更主張「台灣零軍購」，引教育部長鄭英耀批評，老師應該本於專業、謹守份際，行政院長卓榮泰也認為，老師不宜強烈政治表態。對此，區桂芝今（12）日接受媒體電話訪問提到，軍購這麼多人在談，她也只是表達想法，為什麼不可以？區桂芝今受訪表示，她個人對於立法院通過軍購預算是很失望，但不曉得為什麼她表達「零軍購」的想法會引起這麼大的風波。她說，不管是談零軍購還是負軍購，政論節目上面很多人在談，她不是第一個，也不是唯一一個，她不明白為什麼她會被針對？而且軍購通過，預算不是已經定案了嗎？連表達一點事後的想法都不可以嗎？區桂芝說，有人覺得軍購合理，那他們表達他們的意見，那她覺得不合理，她不能表達嗎？現在是反對意見就不能表達嗎？我們的言論自由是要收到什麼地步？網軍發動狂打爛轟，這不是霸凌是什麼？霸凌不同意見的人，這算什麼？這是台灣的驕傲的民主自由嗎？另針對外界有聲音質疑區桂芝恐怕教學不夠中立，她說，不可能在課堂上提軍購，大家不用聯想太多！不應入人與罪就用想像的狀況。她的課堂是國文課，她什麼時候可以談到軍購？根本連結不上。