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▲ 高雄市1名黃姓男子10日晚間因違停遭員警盤查，突然猛加油門衝撞警車拒檢，造成一名員警手臂受傷縫三針。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲前鎮分局分局長黃元民於案發後第一時間前往慰問受傷同仁，也強調，警方對於任何危害公共安全、挑戰公權力之行為，絕對依法究辦、追查到底，絕不寬貸。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名黃姓男子10日晚間因違停遭員警盤查，突然猛加油衝撞警車拒檢，造成一名員警手臂受傷縫三針，警方當場連開6槍制止仍遭其逃脫，所幸經專案小組追查，昨天凌晨逮捕撞警隊的36歲陳姓男子，依妨害公務、肇事逃逸及傷害等罪嫌移送法辦，並對他開出最高可罰8萬400元的罰單。高雄市前鎮區於10日18時40分許，發生一起機車騎士拒檢衝撞警用機車後肇逃案件。前鎮分局瑞隆派出所警員黃耀霆巡經前鎮區忠誠路與瑞田街時，發現一部普通重型機車違規紅燈左轉，黃員遂尾隨欲上前攔查，不料騎士見警後竟突然迴轉加速逃逸。員警基於用路人安全考量，尾隨至前鎮區凱旋四路與瑞田街口後即停止追緝準備返所，針對違規改以逕行舉發，不料返程途中竟再度於瑞賢街發現該部機車自對向駛來，黃員立即依法上前攔查，未料對方不僅拒絕配合，竟直接衝撞員警所騎乘之警用機車，造成黃員當場人車倒地，並波及擦撞停放路旁之普通重型機車後逃離現場，黃員左前臂擦傷及右膝擦挫傷，經119救護人員送醫治療後已無大礙。警方調查時，現場熱心民眾主動上前追緝肇事者，並提供肇事車牌資訊，成為案件偵破關鍵。前鎮分局也依《高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法》規定，協助該名熱心民眾申請新臺幣3,000元獎勵金，以感謝其即時協助警方追查犯嫌。警方隨即成立專案小組展開追查，鎖定年約36歲陳姓男子涉有重嫌。專案小組持續調閱大量監視器畫面，發現陳嫌曾頻繁出現在苓雅區國軍英雄館周邊，研判可能藏匿於附近，警方隨即漏夜前往查訪，於11日凌晨0時許，在國軍英雄館對面發現陳嫌，陳嫌當場坦承犯行不諱，並稱係因為無照駕駛擔心遭警攔查才會拒檢逃逸。警方調查，陳男坦承犯行，供稱因無照駕駛害怕遭警方取締，才會拒檢逃逸。全案訊後依妨害公務、肇事逃逸及傷害等罪嫌移送法辦。警方並對開出闖紅燈、無照駕駛、拒絕稽查取締及肇事致人受傷逃逸等罰單，最高可裁罰8萬400元，並移置保管車輛及扣繳牌照。前鎮分局分局長黃元民於案發後第一時間前往慰問受傷同仁，關心傷勢與勤務狀況，也強調，警方對於任何危害公共安全、挑戰公權力之行為，絕對依法究辦、追查到底，同時也感謝熱心民眾即時協助，共同守護城市治安與交通安全。