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卓榮泰稱「一定有作為」 許宇甄轟民進黨內部不同調

強調7800億版本「貨到付款」 拒當空白本票

藍白上週聯手通過了7800億元國防特別條例，與原先政院提出的1.25兆元版本，足足差距4700億餘元，行政院長卓榮泰曾放話「政府一定會有所作為」，引發藍營強烈反彈。國民黨立委許宇甄痛批，民進黨把國防當成拒絕監督的「神主牌」，甚至還沒執行現有預算，就急著再提新特別條例，怒轟這種行徑簡直「比土匪還土匪」。許宇甄表示，國防部先前才對外宣稱不會再推出新的國防特別條例，但卓榮泰卻又公開強調「一定會有作為」，形同政府內部「一人一把號、各吹各的調」，顯見民進黨高層根本沒有達成共識。她批評，民進黨政府一方面向美方承諾會提高國防經費，另一方面卻想藉由外部壓力，逼迫立法院吞下缺乏細項內容的龐大預算，「完全把國防當成空白支票」。許宇甄進一步開轟，民進黨長期將反對者貼上「中共同路人」或「扯國防後腿」等標籤，彷彿只要質疑預算，就是不愛台灣。她直言，真正危險的並非在野黨監督，而是民進黨把國防當成不可質疑的「神主牌」，藉此逃避監督與檢驗，甚至在既有預算都還沒執行前，就想再提出新的特別條例，這種行徑簡直「比土匪還土匪」。針對藍白版本的7800億元國防特別條例，許宇甄則強調，該版本已明定第一階段3000億元優先編列具體軍購項目，其餘4800億元則必須等美方正式核定出售、並取得發價書後，才能據實編列。她形容，這就是「貨單來了再付款」的基本商業常識，而不是政府隨便喊價、全民無條件買單。許宇甄也提到，美國對台軍售延宕問題相當嚴重，從魚叉飛彈到F-16V戰機，不少項目連交貨時程都說不清楚，政府卻要求一次核定1.25兆元，「本質上就是先簽本票，內容以後再填」。她最後強調，國防預算可以增加，但絕不能毫無界線，人民憑什麼無條件埋單？