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金曲37入圍名單將在明（13）日揭曉！這項被視為華人音樂最高殿堂的獎項，幕後催生者其實是歌唱天后蔡琴。44年前她憑著一股熱血寫信給當時的新聞局長宋楚瑜，建議台灣應該要有專屬的華語音樂獎項，為此有了專屬華語音樂人的國際級典禮。▲蔡琴親自寫信呼籲新聞局籌辦大型流行音樂頒獎典禮。（圖／NOWnews資料照）1980年代，政府對音樂從業人員設置的獎項有金鼎獎唱片類獎項、金鐘獎男女歌星、最具潛力歌唱新人獎。1982年，蔡琴有感歐美有大型流行音樂頒獎典禮，台灣身為華語音樂的領頭羊，應該要有公開獎勵音樂人的國際級頒獎典禮，她洋洋灑灑寫下8頁信紙，寄給當時新聞局長宋楚瑜，建議台灣要有一個專門為華語歌手舉辦的頒獎典禮，甚至連獎項都先列好。新聞局廣電處聽進她的建議，在6年後正式籌辦金曲獎，並與音樂界從業人員訂定《金曲獎獎勵要點》。首屆金曲獎在1989年9月公布入圍名單，受限於國父紀念館整修，延至1990年1月6日才由「一代歌姬」崔苔菁擔綱主持盛大登場。當時設有最佳男、女演唱人、新人獎及錄影帶影片導演獎等11個獎項，首位歌王由殷正洋奪下，歌后則是天后江蕙，伍思凱則抱走最佳新人。特別的是，當時入圍者皆獲頒一面獎牌，得獎者則擁有以「排簫」為靈感設計、外型看起來像「曲」字並象徵圓滿成功的獎座。這場典禮不僅開啟了華語樂壇新頁，至今仍被公認為華人世界最具分量與影響力的音樂最高殿堂。2017年國際權威音樂雜誌告示牌（Billboard）記者Rob Schwartz，撰文談草東沒有派對在第28屆金曲獎大獲全勝，文中提及「長久以來，金曲獎一直被視為大中華區的葛萊美獎」，並引述新加坡音樂人許環良的說法，稱金曲獎是華語區域唯一具有公信力的音樂性頒獎典禮。