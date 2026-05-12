新北市板橋一隻名叫QQ的狗狗，因臉上總掛著像微笑般的表情，在板橋動物之家吸引不少人注意，但牠背後其實曾歷經殘忍虐待。新北市動保處表示，今年初寒流來襲的深夜，飼主同居男友替牠蓋毛毯時疑遭咬傷，情緒失控竟持水果刀砍傷QQ臉部與前肢，現場血跡斑斑。QQ經送醫搶救、長時間治療後已於3月康復，目前開放認養。施暴男子已依違反動保法移送偵辦，飼主則因未盡照護責任，被列入終身不得飼養犬貓黑名單。
新北「微笑狗狗」QQ身世坎坷！曾遭虐砍見血 康復後等待新家
今年初寒流期間深夜，板橋區中正路一處民宅突然傳出犬隻受傷案件。警方與動保處獲報趕往現場時，發現QQ前肢有明顯刀傷，現場地板還留有大量血跡，情況相當驚悚，隨即緊急將牠送往醫院搶救。
根據調查，當天飼主與同居男友返家後，男方原本想替QQ蓋上毛毯，但疑似驚嚇到犬隻，導致手腕遭咬傷。他之後拿起曬衣桿試圖驅趕QQ，過程中又再次被咬，情緒瞬間失控。男子在清洗傷口期間，又與QQ發生互動，最後竟隨手拿起水果刀攻擊牠，造成QQ臉部及前肢嚴重受傷。
QQ經緊急送醫後，歷經數月照護與治療，才終於慢慢恢復健康，之後被轉送至板橋動物之家安置。如今牠雖然已從傷勢中康復，臉上也重新露出招牌笑容，但遭虐待的經歷仍讓不少網友看了相當心疼。
暴怒虐砍狗狗！男遭移送法辦 原飼主終生不得認養犬貓
新北市動保處表示，依據《動物保護法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；若故意傷害動物，導致肢體嚴重損傷或功能喪失，依同法第25條，最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。由於男子持刀傷害犬隻，已涉及刑事責任，動保處已函請板橋警分局移送新北地檢署偵辦。
此外，動保處也認定飼主與同居男友未盡妥善照顧犬隻責任，沒有確保動物生命安全，導致QQ遭受傷害，已違反《動保法》第5條規定。因此，相關單位已依第32條規定將QQ沒入安置，並依第33條之1規定，將飼主列入不得飼養犬貓黑名單，終身不得再認養犬貓，同時需接受動物保護講習。
動保處也呼籲，若民眾發現疑似虐待、傷害動物等情況，可立即撥打1999市政專線或1959動物保護專線通報，也可透過「新北市動保即時通」App反映案件。未來將持續與警方合作追查違法案件，保障動物生命安全與基本權益。
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今年初寒流期間深夜，板橋區中正路一處民宅突然傳出犬隻受傷案件。警方與動保處獲報趕往現場時，發現QQ前肢有明顯刀傷，現場地板還留有大量血跡，情況相當驚悚，隨即緊急將牠送往醫院搶救。
根據調查，當天飼主與同居男友返家後，男方原本想替QQ蓋上毛毯，但疑似驚嚇到犬隻，導致手腕遭咬傷。他之後拿起曬衣桿試圖驅趕QQ，過程中又再次被咬，情緒瞬間失控。男子在清洗傷口期間，又與QQ發生互動，最後竟隨手拿起水果刀攻擊牠，造成QQ臉部及前肢嚴重受傷。
QQ經緊急送醫後，歷經數月照護與治療，才終於慢慢恢復健康，之後被轉送至板橋動物之家安置。如今牠雖然已從傷勢中康復，臉上也重新露出招牌笑容，但遭虐待的經歷仍讓不少網友看了相當心疼。
新北市動保處表示，依據《動物保護法》第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；若故意傷害動物，導致肢體嚴重損傷或功能喪失，依同法第25條，最重可處2年以下有期徒刑，併科20萬元以上、200萬元以下罰金。由於男子持刀傷害犬隻，已涉及刑事責任，動保處已函請板橋警分局移送新北地檢署偵辦。
此外，動保處也認定飼主與同居男友未盡妥善照顧犬隻責任，沒有確保動物生命安全，導致QQ遭受傷害，已違反《動保法》第5條規定。因此，相關單位已依第32條規定將QQ沒入安置，並依第33條之1規定，將飼主列入不得飼養犬貓黑名單，終身不得再認養犬貓，同時需接受動物保護講習。
動保處也呼籲，若民眾發現疑似虐待、傷害動物等情況，可立即撥打1999市政專線或1959動物保護專線通報，也可透過「新北市動保即時通」App反映案件。未來將持續與警方合作追查違法案件，保障動物生命安全與基本權益。