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桃園市去年底開始，參考雙北經驗推動特定場所的垃圾費隨袋徵收，卻引發部分民進黨議員極力反對，其中，前桃園市長鄭文燦的子弟兵、議員王珮毓今（12）日於議會總質詢中表達反對垃圾隨袋徵收，稱會造成民眾負擔，並脫口說桃園客家人很多，客家人比較節儉，引發雙方激辯。雙北推行垃圾費隨袋徵收政策已20年，垃圾回收及減量成效良好。不過，王珮毓強力反對桃園市政府推行隨袋徵收，她在質詢中稱：「桃園有至少將近100萬的人口是客家人，客家人其實非常的節儉，他們甚至會把塑膠袋洗過，晾乾之後回收再利用」，若推動垃圾隨袋徵收，這些民眾就要另外付費購買垃圾袋造成額外負擔。對此，副市長蘇俊賓回嗆，指出王珮毓不僅在費用上傳遞錯誤訊息，也忽視環境部長彭啓明公開支持隨袋徵收。蘇俊賓進一步就費用部分指出，雙北的垃圾處理費改為隨袋徵收後，4口之家一年垃圾處理費約為650元，而桃園現行的隨水徵收因未能反映實際垃圾量，處理費多達1300元。證明隨袋徵收後民眾支出的垃圾處理費用將降低，不僅更省錢也能達到垃圾減量。王珮毓態度強硬，轉向要求桃園市長張善政簽名承諾任內絕對不會推動隨袋徵收至家戶。張善政則回覆，尊重王珮毓反對垃圾隨袋徵收讓垃圾減量的立場，但張善政也強調，目前仍是以特定場域進行試辦，家戶隨袋徵收還未上路；未來若要全面推行，也必定會漸進式推動並強化與民眾的溝通。