我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃宣（右）、陳明珠（左）搭檔擔任紅毯主持人，在當年被大讚。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲蕭敬騰曾在2018年主持金曲獎，尷尬感成為經典。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

▲羅時豐2022年主持金曲獎頒獎典禮後，直言：「不會再接下相關工作。」（圖／NOWnews攝影中心）

第37屆金曲獎即將於明（13）日揭曉入圍名單，金曲獎向來被視為華語樂壇年度盛事，而典禮主持人更是每年外界關注焦點，過去金曲獎多半由綜藝圈大哥大姐擔任主持，包括陶晶瑩、吳宗憲、庾澄慶、小S與侯佩岑等人都曾多次站上舞台，今年則是找來在台東跨年晚會金句連發的A-Lin來主持第37屆金曲獎，也讓典禮氛圍出現全新變化。《NOWNEWS今日新聞》盤點過往經典金曲獎主持人，如：黃宣主持功力被狂讚、蕭敬騰尷尬主持等。2018年金曲獎找來蕭敬騰擔任主持人，當時消息曝光後便引發不少討論，由於蕭敬騰過去給人較安靜、話少的形象，因此外界原本對他的主持能力抱持觀望態度。不過正式登場後，他獨特的節奏與不按牌理出牌的風格，反而成為典禮最大亮點之一。尤其訪問歌王歌后與評審時，那種帶點冷場又幽默的互動方式，讓許多網友笑稱是「尷尬到很好笑」，意外留下深刻印象。2019年則由Lulu（黃路梓茵）接下主持棒，當年僅27歲的她，也成為金曲獎史上最年輕主持人，憑藉靈活反應與穩定控場能力，Lulu成功撐起整場典禮，甚至被不少觀眾視為「陶晶瑩接班人」，之後也再次獲邀主持。到了2020年，金曲獎則找來歌手魏如萱挑戰主持工作，她不只要掌控典禮節奏，同時還身兼表演嘉賓與入圍者，壓力相當巨大，不過她自然幽默的風格仍獲得許多觀眾好評。2022年金曲獎則由「國民姑丈」羅時豐接下主持任務，當時他因經營YouTube頻道人氣翻紅，受到不少觀眾喜愛，因此典禮單位也看中他的親民魅力。不過正式播出後，外界評價卻呈現兩極，有觀眾認為他節奏偏慢、部分橋段重複感較重，與過往典禮主持風格不同。面對外界批評，羅時豐後來也坦言，主持大型典禮壓力遠超想像，未來應該不會再接下相關工作。而近年最讓觀眾驚豔的主持人之一則非黃宣莫屬，他在2022年的金曲獎紅毯典禮中，以流暢口條與超強臨場反應成功圈粉，不只訪問節奏自然，還能巧妙帶動現場氣氛，獲得大批網友一致稱讚。就連陶晶瑩都曾公開肯定他的主持能力，認為他相當有潛力，黃宣也因這次主持工作讓更多觀眾認識他幽默又放得開的一面，成功成為金曲獎近年最亮眼的主持黑馬之一。