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中鋼今（12）日開6月月盤盤價會議，考量國際鋼價與國內流通行情上升趨勢、原料成本走勢、國內供需情形及下游客戶競爭力等因素，中鋼順應行情並合理反映成本，每噸調漲金額500元至1200元，採循序漸進方式調整，調幅表如下。美國經濟穩健，首季經濟成長率達2%；歐洲受能源價格震盪致成長動能放緩，中東地緣政治議題仍存變數，惟整體產業韌性尚存；中國大陸深入整治內卷式競爭，有助改善惡性低價競爭與過度擴產。台灣受惠於全球AI伺服器與半導體供應鏈強勁需求，主計總處公布115年第一季台灣經濟成長率達13.69%，為近39年來單季最高。在鋼鐵市場上，國際鋼市回溫，第二季傳統旺季需求增溫，下游業者積極回補庫存；惟美伊戰事推升原油、海運、能源及合金價格，帶動整體煉鋼成本上揚。此外，中東地區鋼材及半成品出口供給減少，致鋼鐵供給趨於緊俏。在需求增溫、成本推升及供給緊縮等三重因素帶動下，鋼價漲勢明確。鐵礦砂價格上漲逼近每公噸113美元，創近兩年新高，冶金煤價格拉抬至240美元左右，煉鋼原物料及能源成本續居高位。美國Nucor鋼廠連續十六週調漲熱軋售價，當地熱軋出廠行情突破每公噸1,170美元，創兩年新高；歐洲防衛措施新制限縮進口供給，當地鋼價維持高檔盤整；越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50~58美元，寶鋼新盤亦延續漲勢；國內下游鋼品流通行情漲勢穩健，進口熱冷軋報價近一個月累計上漲每公噸80~90美元，鋼價走勢穩步向上