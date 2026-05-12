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▲三上悠亞剛加入啦啦隊第一年，就獲得啦啦隊人氣女王。（圖／記者張一笙攝）

台灣職業籃球大聯盟TPBL今（12）日正式公布2025-26賽季年度人氣啦啦隊員票選結果，由跨界啦啦隊的前頂流女優、福爾摩沙夢想家啦啦隊Formosa Sexy成員三上悠亞以7812票高居第一名，就連Formosa Sexy啦啦隊隊長梓梓也大讚三上悠亞「超敬業」。此外，新竹攻城獅的韓籍女神李藝斌、鄭熙靜分別獲得3、4名。三上悠亞本季加入Formosa Sexy後，不只在球場應援表現亮眼，也憑藉高話題性與穩定舞台魅力吸引大量粉絲支持。無論是場邊舞蹈演出、球迷互動，甚至社群平台上的討論熱度，都持續維持高人氣，許多球迷認為她每次現身都能迅速炒熱現場氣氛，也替球隊與啦啦隊帶來更多曝光度，這次能在競爭激烈的票選中奪下第一名，也被不少人認為是實至名歸。本次年度人氣啦啦隊票選競爭相當激烈，第二名由臺北台新戰神Taishin Wonders成員菲菲拿下，共獲得7473票；第三名則是新竹御嵿攻城獅Muse Girls成員李藝斌，以5562票排名第三。其餘進入前十名的成員，還包括鄭熙靜、梓梓、岱縈、JJUBI、維尼、金渡兒與李素泳等人。榜單橫跨多支球隊，也顯示近年TPBL啦啦隊文化逐漸成熟，各隊在應援風格與粉絲經營方面都有明顯成長。對於三上悠亞成功奪冠，Formosa Sexy舞蹈總監虔虔也大讚她工作態度相當專業，她透露三上悠亞每次來台前，都會提前把舞蹈內容完整學會，抵達後還會主動與團隊進行額外排練，希望把每個細節調整到最好。即使行程繁忙，三上悠亞依舊維持高標準準備，也讓團隊成員都相當佩服。虔虔認為，三上悠亞不只替團隊增加關注度，也成功吸引更多海外粉絲認識Formosa Sexy。隊長梓梓則表示，三上悠亞雖然與團隊完整合練時間有限，但她總會事先完成大量自主練習，因此每次正式演出都能呈現高完成度，她認為這次獲得年度人氣啦啦隊員，不只是人氣象徵，更是對三上悠亞努力的肯定，TPBL聯盟也表示設立這項獎項的目的，就是希望讓球迷能直接表達支持，也讓啦啦隊員在場內外的努力被更多人看見，持續推動台灣職籃應援文化發展。TPBL聯盟透露，本次票選採取純球迷投票制度，不加入媒體或專業評審分數，因此結果也被視為最直接反映人氣與粉絲支持度的指標。消息曝光後立刻掀起球迷熱烈討論，三上悠亞再度成為體育圈與娛樂圈關注焦點。