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印尼警方與國際刑警組織近日示警，過去大眾認知盤據在柬埔寨－、緬甸邊境地區的跨境網路賭博與電信詐騙集團，正加速將據點轉移至印尼，使這個東南亞人口大國面臨成為新興詐騙與非法線上博弈中心的風險。當局強調將全面強化打擊力道，並呼籲國際社會協力防堵跨國犯罪擴張。根據印尼媒體《雅加達郵報》報導，國際刑警組織印尼中心局秘書長溫通（Untung Widyatmoko）指出，過去設在柬埔寨西哈努克港、波貝，以及緬甸妙瓦底的詐騙與網路賭博集團，已開始將伺服器與運作基地轉移至印尼境內。警方近期在印尼的登巴薩、泗水、日惹、蘇拉卡爾塔、茂物與蘇卡布米等多個城市偵破相關案件，顯示這些跨境犯罪集團正在印尼多點布局。溫通表示，國際刑警組織印尼中心計畫與印尼外交部已成立專責工作小組，強化跨國情報交換與執法合作，並呼籲各國加強協調，以因應跨境詐騙轉移的新趨勢。印尼警方同時要求移民機構加強監控與跨國犯罪有關聯的外籍人士，避免非法工作與人口流動成為犯罪溫床。其中最近一次最大規模的打詐行動發生在雅加達，印尼國家警察刑事偵查局聯合大雅加達警察突襲了西雅加達一處跨國網路犯罪據點，拘捕321名外籍人士。警方指出，該集團長期租用商辦大樓兩層空間，涉嫌經營線上賭博網站與跨國電信詐騙，現場查扣大量電腦、手機、護照與現金，並發現至少75個涉賭網站與網域。印尼國家警察刑偵局長維拉（Wira Satya Triputra）表示，被捕者包括57名中國籍、228名越南籍人士，其餘來自寮國、緬甸、泰國、馬來西亞與柬埔寨。警方在嫌犯實施犯罪時當場逮捕，並指該據點已運作約兩個月，主要鎖定印尼境外玩家。調查顯示，許多嫌犯持短期旅遊簽證入境，非法從事網路賭博與詐騙工作，並涉及逾期居留、洗錢與多項移民法違規。截至目前，已有275名被拘留者被列為正式嫌犯，依印尼刑事與移民法，最高可面臨9年監禁與20億印尼盾罰款。警方正進一步追查資金流向與境外犯罪組織的關聯，並表示將持續與各部門合作全面掃蕩跨國數位犯罪。印尼國家警察則強調，絕不允許印尼成為跨國網路賭博與電信詐騙的新據點。