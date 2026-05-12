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▲共享機車品牌wemo，今宣布推出白牌車型 wemo go。（圖／記者周淑萍攝）

WeMo GO新車台北先上線、其他城市陸續加入

WeMo GO資費比較貴？起步價30元、後續每分鐘3元

新車上線優惠！WeMo GO趟趟8折

車廂有驚喜小禮！限量1000份凸面鏡

▲WeMo針對新車上路，提供全台限量1000組WeMo凸面鏡，將隨機放入新車車廂中。（圖／記者周淑萍攝）

拍新車抽DJI Osmo Pocket 4

WeMo限時優惠總整理

▲wemo go車廂更大，可以置放更多物品。（圖／記者周淑萍攝）

共享機車品牌WeMo今（12）日宣布推出全新白牌車款「WeMo GO」，並與既有綠牌車款WeMo Fly組成全台首創「共享雙電車」服務，車隊規模達1.1萬台。WeMo表示來將擴大旅遊、通勤、演唱會與跨縣市移動場景，並同步推出WeMo GO趟趟8折、PASS免費體驗、抽DJI Osmo Pocket 4等限時優惠。共享機車品牌WeMo今（12）日宣布推出全新白牌車款「WeMo GO」，與既有綠牌車款WeMo Fly組成全台首創「共享雙電車」服務，車隊規模達1.1萬台。WeMo表示，WeMo GO將先在台北上線，其他城市也會陸續加入，目前外縣市仍以WeMo Fly為主；新車款採用Gogoro VIVA MIX車型，後座椅與車廂空間更大，並延續安全帽香氛、手機架等配備，主打更高質感的共享騎乘體驗。WeMo今日發表全新白牌車款WeMo GO，正式讓服務進入「雙電車」新階段。現階段WeMo GO會先在台北上線，後續也會在其他城市陸續加成；至於其他縣市，目前仍以既有WeMo Fly車款為主。WeMo行銷人員表示，WeMo GO採用Gogoro VIVA MIX車型，特色是後座椅較大、車廂空間也更寬敞，配備包含兩頂安全帽，並附上一次性環保帽套，方便使用者騎乘時搭配安全帽使用。此外，過去不少共享機車用戶在意安全帽氣味問題，對此WeMo表示，WeMo GO會延續既有做法，持續維持安全帽氣味清新。資費方面，內部人員表示，WeMo GO起步價為30元，後續每分鐘3元；相較之下，原本WeMo Fly起步價為20元，等於WeMo GO起步價多10元，與同類型白牌共享機車租借價格相近，此外，今天提早宣布WeMo Fly將在7月1日起宣布起跳價為上漲到25元。WeMo也針對新車上線推出多項限時優惠。首先是WeMo GO「趟趟8折」，活動期間只要租借WeMo GO，不論起步價或後續每分鐘費率，都可享8折優惠。此外，未曾訂閱過WeMo PASS的用戶，也可輸入優惠碼「GO」，免費體驗一個月訂閱服務。WeMo PASS是WeMo的訂閱制度，官方也表示7月1日至12月31日期間將提供雙倍升級，價格凍漲半年。除了騎乘優惠，WeMo GO新車上線也安排「GO搶鏡」驚喜車廂禮。WeMo表示，全台限量1000組WeMo凸面鏡，將隨機放入新車車廂中，讓用戶開車廂時有機會獲得小禮物。現場人員表示，這項設計是希望讓用戶在租借新車時，也能有「開箱」驚喜感，並搭配社群打卡活動，增加新車上線的互動感。WeMo同步推出「GO會拍」活動，用戶只要與WeMo GO新車合照、上傳社群並標記WeMo官方帳號，就有機會抽DJI Osmo Pocket 4，活動時間即日起至6月30日。WeMo指出，目前車隊規模達1.1萬台，其中包含8000台WeMo Fly與3000台WeMo GO，透過AIoT數據進行車輛佈局，滿足通勤、校園移動、旅遊、演唱會散場等不同情境需求。WeMo創辦人吳昕霈表示，WeMo正式開啟共享雙電車新時代，未來將朝「十年十萬台運具」願景邁進。2026年第1季騎乘成長達去年同期1.8倍，用戶成長也達1.9倍，減碳量相當於14.92座大安森林公園的年吸碳量。1.WeMo GO 趟趟 8 折：5/12 至 6/30，租借 WeMo GO 享 8 折優惠。2.WeMo PASS 優惠：輸入優惠碼「GO」免費體驗一個月訂閱服務，且 7/1 至 12/31 期間體驗雙倍升級，價格凍漲半年。3.車廂禮：全台限量 1,000 組 WeMo 凸面鏡，開廂即搶鏡。4.抽 DJI Osmo Pocket 4：與新車合照上傳社群並標記官方帳號即可參與（即日起至 6/30）。5.資費新制：WeMo GO（5/12 起）起步價 30 元；WeMo Fly（7/1 起）起步價 25 元，後續每分鐘皆 3 元。