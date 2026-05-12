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軍購推動「非常離譜」！吳子嘉重砲開轟執政黨

春江水暖鴨先知？吳子嘉斷言：川普會修理台灣

備受國際矚目的「川習會」將於14日登場，台灣軍購議題也成為外界關注焦點，而在峰會前夕，立法院三讀通過上限7800億元的國防特別條例，美國國務院雖對此表達肯定，但也警告「延後其他已規劃能力的經費，就是對中共讓步」。對此，資深媒體人吳子嘉直言，美方此番說法恐怕是在替川普後續動作鋪路，甚至斷言「川普一定會出賣台灣」。根據白宮公布美國總統川普（Donald Trump）行程，預計13日晚間抵達北京，展開為期3天2夜的訪問，並於14日上午與中國國家主席習近平舉行峰會。川普日前受訪時也坦言，儘管習近平對於美國對台軍售可能抱持保留態度，但此議題仍會被納入會談內容之一，且雙方對話中勢必會頻繁觸及台灣問題。吳子嘉11日在政論節目《董事長開講》中批評，整起軍購爭議的源頭，其實是總統賴清德先向美國媒體投書，宣示提高國防預算，之後政府便直接編列高達400億美元的軍購規模。他質疑，民進黨政府在推動過程中，從未與在野黨充分溝通，導致預算卡關、無法進入實質審查。吳子嘉痛批，最後甚至演變成由美國在台協會處長谷立言頻頻出面協調軍購案，「這非常離譜」，認為執政黨不僅處理失當，事後也沒有對這件事表示歉意，顯得相當不負責任。他更狠酸，民進黨在表決時只敢投棄權票、不敢明確反對，整體表現十分差勁。針對美國國務院警告「延後軍購等同對中讓步」，吳子嘉形容這是「春江水暖鴨先知」，認為美方其實已提前釋出訊號，替川普後續對台施壓預作鋪陳。他直言，美國國務院先對台灣發出警告，接下來川習會期間，恐怕就會正式「修理台灣」，而這也是目前最令人擔憂的發展方向。吳子嘉最後更語出驚人地斷言：「川普一定會出賣台灣！」再添濃厚不安氣氛。