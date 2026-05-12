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▲台慶不動產台南國平北路店店長林聖翔提到第一次聽到傢俱租賃的行業時，感到相當新奇，經過了解後，把家具租賃視為房東與租客的救星。（圖／翻攝畫面）

近期在租屋市場掀起傢俱租賃風潮。包租代管業者指出，傢俱租賃對租屋族來說，低負擔即可享有穩定、健康、有質感的居住體驗；對房東與包租代管業者而言，可降低傢俱管理與汰換高所造成的隱形成本，又能提升物件整體品質，提升租屋成交率。其中，「幸福自在」傢俱租賃中心，主打以適合長期使用的實木傢俱為核心，搭配標準化製程與維護機制，降低一次性消耗與不必要的汰換，讓傢俱成為穩定、安心的居住基礎。台慶不動產台南國平北路店店長林聖翔指出，在台灣，高房價已成為長期現實，租屋人口持續增加，然而租屋市場的傢俱配置，長期面臨一個被忽略的結構性問題。為了控制成本與提高周轉率，許多出租空間只能使用來源不一、使用年限不明的二手傢俱；加上租期短、搬遷頻繁，使傢俱在尚未被充分使用前即遭汰換，最終成為大型垃圾。林聖翔提到第一次聽到傢俱租賃的行業時，感到相當新奇，經過了解後，把家具租賃視為房東與租客的救星。他指出，傢俱租賃業者除了幫房東節省了不少因家具品質劣質所造成汰換率極高的隱型成本，同時減少租客與房東為了用壞一張椅子責任歸屬而引起的糾紛。林聖翔表示，不同於傳統傢俱業的一次性消費，長期合作的「幸福自在」透過市場化的訂閱機制，讓高品質的全新原木傢俱進入每個居住空間，不僅杜絕居家甲醛危害，並讓租屋族以微預算享受頂級生活。此外，從配置、配送、定位、維護到回收，一站式傢俱租賃解決方案讓居住回歸簡單，包租及代管業者不需再為一些瑣事煩心。在環保意識抬頭下，林聖翔看好傢俱租賃會成為未來市場主流，不但對環境友善，有效減少大型家具廢棄物，而「幸福自在」更透過循環機制，賦予天然木材第二次生命，每一件退役傢俱都會經由匠人親手整新，達到與新品一致的結構強度與衛生標準，並與社福機構、社會住宅、公益團體合作，提供弱勢家庭、青年租屋與臨時安置所需的基本居家配置，並落實企業社會責任，建構友善環境、低污染的綠色企業。