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台中市隱形基礎建設交出亮眼成績單！中市府水利局今（12）日市政會議指出，台中市污水下水道接管戶數已正式突破32萬戶，成長幅度高居六都之冠。市長盧秀燕形容此為城市的「良心工程」，肯定水利團隊如「忍者龜」般在地下守護環境，接管數自其上任以來近乎翻倍，不僅顯著提升公共衛生，更透過再生水計畫轉化廢水為「金水」，助攻產業用水穩定。盧秀燕表示，水利工程雖位於民眾看不見的地底，如河川整治及下水道建設，卻與市民生活息息相關。她強調，完善的污水管線接管不僅攸關防洪治水，更能有效防治病媒蚊蟲、減少環境惡臭，是衡量先進國家基礎建設的重要指標。盧秀燕指出，自她上任以來，台中市污水接管戶數由約17萬戶快速成長至目前的32萬戶，預計明年將可達到35萬戶，短短8年內達成「接管數倍增」的顯著成果。她特別點名水利局長范世億及其團隊，感謝他們在看不見的角落辛勤付出。水利局表示，透過污水處理系統，能將生活污水轉化為高品質的「再生水」，供應農業及工業使用。此舉不僅提升用水效率，更在旱季時成為穩定民生供水的關鍵。水利局長范世億說，除了原台中市核心區域，市府近年積極拓展開發，包括豐原、太平、和平谷關及台中港特定區等地的接管工程。目前，烏日水資源回收中心已獲中央核定實施計畫，預計今年啟動發包。在再生水推動進度方面，水湳再生水計畫自今年起已每日供應中科1萬噸再生水；福田再生水計畫則預計於今年底完工，屆時可每日供應台中港工業專區5.8萬噸用水。因應中科擴建二期計畫，市府已超前部署，規劃未來每日供應至少7.2萬噸再生水，落實資源循環並創造污水新價值。水利局強調，未來將持續推動各項水利建設，朝向宜居城市與「活水興利」目標邁進，呼籲市民配合污水接管工程，共同建構友善健康的居住環境。