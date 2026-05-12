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美國國防部（戰爭部）8日開始陸續公布與不明飛行物體（UFO）、不明空中現象（UAP）相關的文件及檔案，引發熱議，不少外星迷堅信，這就是大國政府開始慢慢要讓一般民眾接受地外文明存在的跡象。不過，中國有軍事專家直接吐槽，認為美國此舉背後有著明確的戰略與預算要求，是一場精心設計的輿論+預算聯動操作。根據中媒《看看新聞》報導，中國軍事專家曹衛東分析，美國國防部先前才發布總額達1.5兆美元的2027財年國防預算草案，比起上一財年大幅增加42%，重點投資項目便包括所謂的「金穹」計畫，關乎美國推動太空軍事化的重要布局，意圖在太空軌道部署大量先進偵測設備與打擊武器平台，一方面建構自身絕對安全屏障，另一方面則對其他國家和地區，形成太空戰略威懾。結合五角大廈近期的UFO揭密行動，曹衛東推估，美國是刻意要營造「未知威脅」的模糊氛圍，在民間引發恐慌，而這種認知模糊，對於美國國防部爭取高國防撥款是相當有利的。曹衛東並補充說明道，今年4月，美國太空軍才向SpaceX、洛克希德馬丁等12家企業，售出總價值32億美元的合約，用於「金穹」天基攔截器的研發。五角大廈表面歡迎私人企業與民間機構，一起參與UFO相關研究，實質是想引導軍工與科技資本，投入「金穹」等太空軍事化計畫。歸根究底，曹衛東認為，美國此時解密UFO檔案，無非是為了2個核心目的：一、藉由「外星威脅」敘事合理化太空軍事化布局，為「金穹」計畫落地鋪路；二，藉助公眾恐慌情緒，推動國會順利批准高額國防預算，確保太空軍、飛彈防禦等核心項目獲得充足資金，進而鞏固美國在太空領域的絕對霸權。