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▲《霹靂男兒》是湯姆克魯斯（右）和妮可基嫚的定情作，兩人陷入熱戀，片子推出不到一年已結婚。（圖／翻攝自IMDb）

▲湯姆克魯斯（如圖）上個月出席活動，和前妻妮可基嫚同場，彼此卻相隔許多時間，避免在後台撞個正著。（圖／美聯社／達志影像）

▲妮可基嫚（如圖）被傳和前夫湯姆克魯斯在修補關係中，養子女是她改變心態的最大動力，過去一家四口歡聚一堂的畫面有機會再出現。（圖／美聯社／達志影像）

曾經是好萊塢最受關注明星夫妻的湯姆克魯斯與妮可基嫚，2001年離異後形同陌路，再也不往來，連一起收養的子女們也選擇跟爸爸、放棄媽媽，不過妮可的第2段婚姻今年初也破裂，她和阿湯分道揚鑣25年，彼此都更成熟，被傳願意修補關係，有機會再聚首。這場「世紀破冰」還不知何時會發生，但全球都在矚目。因為合作《霹靂男兒》結緣的妮可基嫚與湯姆克魯斯，在10年婚姻中除了一對養子女伊莎貝拉、康納，並沒有親生的孩子，直到快要離婚前，妮可才傳出懷孕卻流產，使得她受盡好萊塢同情。阿湯在與她離婚後，彼此再也不見面，連養子女都跟著他，曾經讓妮可很不滿，可是現在傳他們關係變得比倚望融洽，有低調聯繫，過去一家四口團聚的景象，有機會重現。在這25年中，妮可基嫚成為奧斯卡影后、艾美獎視后，演了不少叫好的劇集，和鄉村歌手齊斯艾本婚後也生了兩個女兒。阿湯則是在商業片的領域持續擁有強大號召，去年終於獲頒奧斯卡榮譽獎、得到屬於自己的小金人。他曾與凱蒂荷姆絲結婚，生了女兒舒莉，卻也在離婚後慢慢不再碰面，至今已經超過10年。外界感到意外的是曾經感覺勢同水火的阿湯與妮可，竟然還有機會修補關係、再聚首，比起阿湯和另一位前妻凱蒂荷姆絲，似乎更快和解。《OK！》雜誌稱阿湯和妮可都更成熟、圓融，才會想打開心結，妮可也一直放不下養子女，他們是她願意與阿湯修好的重要理由。目前阿湯常待在英國，伊莎貝拉結婚後也住在倫敦，妮可有可能到倫敦跟他們團聚，或者大家一起到康納定居的佛羅里達州。其實稍早兩人有機會在公開場合碰面，上個月中旬在拉斯維加斯舉行的CinemaCon活動，兩人的新片《超異能快感：魔法之書》和《挖掘者》都是華納要宣傳的大片，特別安排他們一前一後登台，中間還卡著《沙丘：第三部》把他們的時段更加錯開，他們完全不會在後台撞見，也許那時他們還沒有見到對方的心理準備。