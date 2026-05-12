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▲▼黃曉明去醫院治療頸椎，網友繪聲繪影稱他是去婦產科辦事。（圖／翻攝自會拍攝的百曉生、黃曉明工作室微博）

中國男神黃曉明和Angelababy（楊穎）離婚2年多認愛網紅葉珂，不過戀情只維持約2個月便宣告分手，今年2月，黃曉明被直擊與女歌手胡冉兒同遊新加坡，疑似新對象，但當事人均未回應。黃曉明近日被爆料低調現身婦產科，待了1小時才離開，行徑啟人疑竇，懷疑48歲的他再度當爸，關鍵字迅速登上微博熱搜。對此，黃曉明透過工作室表示：「頸椎不舒服，是去做康復理療。」黃曉明今（12）日被網友曝光前往醫院的照片，稱他戴帽子、口罩，全身包緊緊，獨自一人在婦產科停留1小時後搭車離去，消息一出引發輿論熱議，有網友猜測黃曉明和新歡女歌手有了愛的結晶，有人則是懷疑孩子是葉珂所生，也有人認為他可能只是去探病，謠言滿天飛。針對是否去婦產科辦私事，黃曉明工作室稍早標記爆料的網友作出回應：「您好，我們覺得您搞錯了，這是一家民營綜合醫院，我老闆頸椎不舒服，是去做康復理療的哦，望知曉！」隨文還附上看病的收據，上頭寫著黃曉明因為頸部疼痛2天，10日去醫院做診療，被醫生診斷是頸椎筋膜炎。黃曉明2024年9月高調認愛小15歲網紅葉珂，不久因為女方被爆黑料傳出分手，並爆出有12億新台幣的分手費疑雲，最終在11月傳出感情見光死，葉珂宣布退出社群媒體。2025年期間，葉珂屢次傳出已經為黃曉明生下女兒，葉珂曾經在直播中被聽到有嬰兒哭聲，並提到自己是「單親媽媽需還債」，被外界認為默認兩人有私生子。