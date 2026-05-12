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▲高雄春天藝術節小劇場系列節目之一，由老男孩劇團推出全新創作《麗娥》，將於5月29日至31日在駁二正港小劇場演出。（圖／高市府文化局提供）

高雄春天藝術節小劇場系列節目之一，由老男孩劇團推出全新創作《麗娥》，將於5月29日至31日在駁二正港小劇場演出。作品以莎士比亞經典悲劇《李爾王》為靈感出發，轉化為一位女性主廚的當代生命故事，透過高度貼近生活的情境，描繪權力移轉與個體崩解的心理歷程，帶領觀眾走進一場從秩序走向失序的劇場現場。高市府文化局局長王文翠表示，《麗娥》從經典文本出發，重新書寫女性視角與生命經驗，透過劇場語彙轉化為貼近當代觀眾的敘事形式，展現創作者對於家庭、權力與存在議題的深層提問，也讓觀眾在黑盒子空間中，感受情感與現實交錯的強烈張力。《麗娥》故事聚焦於撐起品牌與家庭三十年的料理女王—麗娥。當「被需要」成為她存在的核心，她也在無形之中將自身與權力緊密綁定，當她決定退下，她從主導者逐漸轉為被安排的位置，這不是一場劇烈的奪權衝突，而是一個人被慢慢移出中心的過程。演出以「廚房」作為核心場域，舞台空間從完整逐步被拆解、重組，映照人物心理狀態與權力關係的變化，劇中透過重複行為、空間調度與角色關係轉換，使觀眾隨著主角的感知，逐步進入一種清醒卻失序的狀態。作品透過極具現場感的表演形式，讓觀眾在熟悉的生活場景中，看見難以言說的心理狀態，進一步思索個體在家庭、工作與自我之間的定位與價值。老男孩劇團《麗娥》將於5月29日至31日在駁二正港小劇場演出。為鼓勵青年學子走進劇場，節目同步配合文化部「青年席位」政策，提供13至22歲青年觀眾文化幣優惠票價，可享五折購票，並可參與文化幣點數活動，買一點送一點回饋。節目優惠與票券均可透過「OPENTIX 兩廳院文化生活」平台查詢購買。