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▲小公視《愛麗絲的難題》第一集剖析淡江大橋使用「單塔不對稱斜張橋」，而非大部分斜張橋選擇的「雙塔斜張橋」，需要精密的數學計算和橋樑建造技術。（圖／小公視提供）

隨著淡江大橋正式通車，小公視全新兒少學齡知識型節目《愛麗絲的難題》將於5月14日正式首播，首集就以淡江大橋為主題，由女星偉莉莎帶隊，直擊這座世界最大單塔斜張橋，拍攝當下，偉莉莎頂著10度低溫寒流搏命登船，驚呼：「沒想到數學知識能守護世界級美景。」節目團隊在拍攝過程中，帶領觀眾深入了解淡江大橋的設計核心。為了守護淡水夕陽景觀，並將對淡水河濕地的生態干擾降到最低，淡江大橋捨棄了常見的對稱雙塔設計，改採技術難度極高的「單塔不對稱斜張橋」。透過精密的數感結構計算，讓這座橋樑在強風與頻繁地震的環境下依然穩如泰山。偉莉莎在實地觀察後有感而發：「原來日常中排座位、做菜，甚至蓋一座橋都離不開數學，這真的是能救命的知識。」偉莉莎表示，數學曾是她最恐懼的科目。她坦言從國小到高中，看到數學作業答錯被退件都會感到極度窒息與無助。為了接下主持棒，她強迫自己讀懂每一則建築與數感腳本，並反覆觀看教學影片，她笑說：「如果國小時就有這檔節目，我會發現數學不是那麼無趣，願意再給它一次機會。」製作人辛翠芸透露，拍攝過程充滿驚險。首集在淡水河出外景時遇上寒流，偉莉莎與小朋友隊員僅穿輕薄服裝在船頭甲板拍攝，開到關渡時體感溫度僅剩10度，眾人凍到講話都在顫抖。此外，拍攝「切西瓜」主題時，製片組費心找來的500元進口小西瓜，竟被誤放在零食桌上，差點被工作人員當點心吃掉，嚇得辛翠芸大喊：「道具不能吃！」