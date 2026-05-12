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要求行政院立即向立法院提出「川習會後國安風險評估專案報告」。專報內容包括台海局勢推演、區域安全變化、軍事風險控管、美中政策調整對台影響，以及政府整體應變方案。國安不能只喊口號，更不能黑箱作業。人民與國會有權知道政府到底準備了什麼？ 要求賴清德總統在川習會前夕，召開全國記者會，正式向美方喊話。重申台灣是民主陣營的重要夥伴，更是印太安全的重要一環。美中會談可以談利益，但不能犧牲台灣安全、產業與國際空間。如果台美關係是史上最好，就應該用具體行動讓台灣人民安心。 要求外交部與國安會立即盤點「國際局勢變動下的外交備援方案」。包括邦交、國際組織參與、對美溝通、對日歐互動以及區域多邊合作策略，不能把所有外交籌碼，押在單一國際氣氛上。 要求行政院立即啟動「產業衝擊應變機制」。尤其針對出口產業、中小企業、傳產、航運與能源價格波動，提出完整預警與協助方案。

美國總統川普將於明（13）日抵達中國訪問，並舉行「川習會」，雙方預定在會談中討論到台灣軍購等議題。對此，國民黨團於今上午的黨團記者會中指出，美中關係若在川習會後，出現和緩訊號，將會直接衝擊台灣國安、外交、經貿層面，藍營嚴正要求民進黨政府必須立即做出因應方案與對策，並提出4項具體要求，包括要求行政院提出國安風險評估的專案報告，要求總統賴清德向美方喊話，重申台灣是民主陣營的重要夥伴；藍營也要求行政院立即啟動「產業衝擊應變機制」，尤其針對出口產業、中小企業、傳產、航運與能源價格波動，提出完整預警與協助方案。針對即將到來的川習會，國民黨團書記長、立委林沛祥表示，「台灣準備好了嗎？」因為這不是一般雙邊會談，而是牽動全球安全秩序、供應鏈重組、科技競爭、關稅政策，甚至台海局勢的重大國際事件。而在過去幾年，國際局勢已經證明1件事，「大國競爭的每一次轉折，台灣都不可能置身事外」，尤其是現在，全世界都逐漸從「抗中圍堵」走向「風險管理」；從過去強調全面對抗，慢慢變成「競爭中尋求合作」。換句話說，美中之間未來最可能發生的，不是全面翻桌，而是「邊談、邊鬥、邊交易」。林沛祥認為，北京真正想要處理的，是美國對中國科技封鎖是否鬆動、關稅是否調整、以及台海議題未來如何降溫。美中雙方共同重視的，則是人工智慧AI。未來全球真正的霸權競爭，很可能不是傳統軍事，而是AI、晶片、資料和算力。而在這場全球大國博弈之中，台灣現在扮演什麼角色？很遺憾地，台灣處在美中台三角關係之中，卻越來越像一枚棋子，而不是有戰略自主能力的參與者。林沛祥指出，11日外交部長林佳龍說，面對即將到來的川習會，「關心但不擔心」，他認為林部長恐怕是過度樂觀。因為，國際政治從來不是「童話故事」。大國之間永遠只有利益，沒有永遠不變的承諾。台灣最擔心的是什麼？是民進黨政府把所有戰略判斷，都建立在「美中必然全面對抗」的前提上。如果川習會後美中關係趨於局部和緩，甚至重新建立部分合作機制，那麼台灣，是否準備好了？如果川習會後，美中關係出現和緩訊號，最直接衝擊台灣的會有3個層面。林沛祥提到，第一是國安層面。民進黨政府這幾年最大的問題在於，是把所有戰略判斷，都建立在「美中必然全面對抗」的前提上。如果美國開始調整戰略節奏，甚至要求盟友降低區域風險，那麼台灣現在的兵役、軍購、能源、民防、供應鏈安全，有沒有同步調整的能力？還是現在所有的政策，都是建立在「政治口號」，而不是「風險管理」？當國際社會越來越重視「避免擦槍走火」，民進黨政府對兩岸溝通，卻依然全面停擺。當國際開始追求降溫時，台灣有沒有能避免自己成為升溫點？林沛祥說，第二是外交層面。如果川習會後，美中恢復部分高層合作機制，甚至在氣候、科技、金融、供應鏈等領域重新建立協調，那麼台灣外交空間勢必受到壓力。林沛祥說，國際政治是現實的，許多國家現在之所以強化與台灣互動，是因為美中對抗激烈；如果未來全球重新進入「競爭但可控」的局勢，台灣是否還能維持現在的能見度？這是民進黨政府必須誠實面對的問題。外交不能只靠情緒，更不能只靠「抗中保台」，成熟的外交，即便局勢改變，也能維持國家利益。林沛祥再提到，第三則是經貿層面。如果川習會後美中關稅、科技限制，供應鏈政策出現調整，台灣出口產業將立刻受到牽動。台灣是典型外貿型經濟體，從半導體、電子零組件，到石化、機械、傳統製造業，全部都高度依賴全球市場。企業擔心的不是競爭，而是不確定性。林沛祥接著質疑，過去這段時間賴清德總統曾說，「台美經濟關係正處於歷史最緊密的時刻，希望共同迎向台美經貿合作的黃金年代」。結果現在呢？護國神山群陸續赴美投資，美國農產品開放壓力越來越大，軍購金額年年提高。在美中會談之際，賴政府到底有沒有提前為台灣爭取最佳利益？還是不斷單向付出？民進黨政府最大的問題，是宣傳上永遠樂觀，準備上永遠不足。從能源政策、兩岸經貿、出口市場到產業韌性，國人完全看不到完整風險備案；只有帶風向、政治攻防和意識型態治國。因此，國民黨團提出4項具體要求：國民黨團強調，台灣真正需要的，不是情緒化的政治動員，而是冷靜、務實、專業的國家治理。川習會不一定代表危機，但代表世界正在改變。一個成熟的政府，不能每天只忙著選舉、搞對立、拼聲量，而是要在國際局勢變化之前，國家安全網要準備好。也唯有賴政府拿出具體作為，讓士農工商、百工百業看見方向、看見準備、看見底氣，人民才會安心、放心。藍委牛煦庭則表示，全球關注的川習會即將登場，外媒早在國內討論國防軍購特別條例之前，就已經披露理應早該發布第二波對台軍售的發價書，已經出現延遲狀況，有可能成為川習會上談判籌碼；川普在準備動身前往中國大陸之前，也證實會談到對台軍售議題。牛煦庭也呼籲民進黨政府，好好處理川習會後的狀況，當情勢造成台灣社會的不安時，政府的態度是什麼？是要求人民盲信，還是務實考慮現在國際情勢變化，迅速做出政策調整？用理性務實訴求團結？或是正視在野黨一路以來堅持的路線，是對話、平衡、務實和風險控管？好好面對川習會後可能的變數，給社會大眾一個交代吧！藍委徐巧芯則憂心，今年三月中研院的一份民調顯示，對「美國是否是講信用國家」，有57.4%的受訪者不同意。對「你相不相信美國的安全承諾？」，有54.5%受訪者傾向不相信；顯見民意的不信任感持續攀升。徐巧芯憂心在川習會後，類似於對美方的信用與不信任，台灣民意會實際反應出來，包括行政團隊和美方，應該要嚴肅看待。同時，賴總統不斷強調「台美關係史上最好」，難道這樣就可以忽視台灣民意對美方不信任的訊息嗎？此外，在2026美國國防戰略白皮書中，首次沒有提到台灣，這對被外界解讀是為了川習會保留外交迴旋空間。國民黨當時就提醒賴政府，台灣會不會變成桌上的「菜單」？或是籌碼？