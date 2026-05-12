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國家通訊傳播委員會（NCC）今（12）日舉辦「網際網路傳播治理論壇」。行政院政務委員林明昕指出，無論面對資訊操弄、保護兒少權益，或是建立可信賴的AI與民主韌性，都是國際社會必須攜手面對的課題。網際網路傳播治理論壇今年首度整合多項重要論壇，與台灣網路資訊中心（TWNIC）、網際網路網域名稱及位址指配機構（ICANN）、亞太網路資訊中心（APNIC）、台灣網路治理論壇（TWIGF）、台灣網路維運社群（TWNOG）等單位，共同辦理為期四日的「2026網路週（Internet Week 2026）」。林明昕表示，兩週前，自己代表行政院率團訪問荷蘭與比利時，參與台歐盟關於人權與經濟的會議，深刻感受到數位時代的挑戰具有全球共通性。數位發展部次長葉寧指出，數發部四大核心工作包含推動AI產業發展加速數位經濟轉型、強化資安韌性建構資訊防禦體系、落實打詐守護民眾財產跟社會信任，以及強化數位政府建設，提升公共服務韌性與效率。NCC委員王正嘉表示，距離前次論壇已將近三年，這段期間歐盟《數位服務法》、《人工智慧法》及英國《線上安全法》相繼生效，全球數位治理已從「是否監理」進入「合比例、可問責、重權利」的新階段 。面對由生成式AI與跨境資料形塑的新環境，治理者必須從「事後監理」轉向「事前預防」，並透過跨國協作應對詐騙與兒少性剝削等違法內容。