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行政院上週五（8日）三讀國防特別條例草案，通過在野黨提出預算匡列7,800億元版本，與政院版1.25兆元，立院通過版本少4,700億元。綠營抨擊無人機相關預算「砍到沒了」，衝擊約9萬個相關工作機會。民眾黨主席黃國昌今（12）日表示，民進黨兩面手法玩太兇，用資訊落差欺騙台灣人民，並質疑政府早花了好幾百億投注無人機產業，現在卻因沒納入特別預算，講得好像9萬多家庭頓失依靠，民進黨要不要出來解釋為何從光電到無人機全是「綠友友」？黃國昌今日接受媒體人黃光芹直播節目《中午來開匯》專訪表示，他去華府後，就知道這1.25兆並非全然都是對美軍購， 現在更證明他說的都是對的。這次對美軍購，民眾黨立場很清楚，美國所賣軍購，只要台灣有需要就支持，而且民眾黨最終版本1個月前就準備好了，只是不到最後關頭不想太早亮牌，因為國民黨內部有2股不同勢力，也不希望民眾黨版本變成國民黨其中一股聲音，形成另一個槓桿，再者對其他黨內民主程序指手畫腳真的不必要。黃國昌表示，民眾黨最終版本是「3000億+4800億」，第2批軍購金額在美國尚未宣布之前，我方不會知道，但國防部私下透露美國第二波發價書很快就來，只要美國發價書一來，到時就照實編列。他說，當然國民黨內部有不一樣看法，對民眾黨來說，自己就是扮演溝通說明角色，希望在野黨能獲得共識。黃國昌質疑，行政院長卓榮泰不是說1.25兆一塊不能少，為何行政院高層奪命連環Call稱可以妥協，如果台灣把對美軍購當成是對在野黨的政治鬥爭，這一點都不健康。他痛批，民進黨真的兩面手法玩太兇，用資訊落差欺騙台灣人民。黃國昌還說，民進黨過去早提無人機產業，前總統蔡英文更喊要成立無人機國家隊，現在民進黨利用資訊落差欺騙台灣人民，政府早花了好幾百億投注無人機產業，現在卻因沒納入特別預算，政府講得好像9萬多家庭頓失依靠，「民進黨要不要出來解釋為何從光電到無人機全是綠友友？」