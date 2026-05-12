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國中教育會考將於本週末登場，台中市長盧秀燕今（12）日於市政會議宣布，為確保2萬8千名學子應考順利，市府今年加碼補貼「會考專車」，預計出動超過300車次接送考生；同時，為了守護公共衛生，市府也同步啟動「台中NO鼠計畫」，號召市民於週六（16日）共同參與全市大清掃活動。盧秀燕指出，中投考區為全國第二大考區，台中市持續推動六都首創的「國中會考專車」，今年共有數十所學校申請，預計接送逾六千名考生。考量近期租車成本上漲，市府特別調高補助金額，確保車輛品質優良且調度順暢。她呼籲，週末行經考場周邊的民眾請「減速、低聲」，為學子營造安靜的應試環境。在防疫方面，台中市雖已連續兩年維持漢他病毒「零確診」，但市府防微杜漸，啟動由9局處協作的「NO鼠計畫」。盧秀燕宣布，本週六上午將發起全市「清淨家園日」，動員各里與志工隊同步清消。環保局強調，由於老鼠具有竄逃特性，必須採取「同日、同時、全面」的清掃方式才能杜絕鼠患，現場並提供首創的防治指南與SOP，確保清消安全且有效。