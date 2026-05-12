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國防特別條例闖關過關 藍白砍至7800億

區桂芝拋「0軍購」言論 鄭英耀12字回應

立法院上週三讀通過7800億元版本的國防特別條例，藍白聯手拍板軍購預算後，卻爆出北一女國文教師區桂芝主張「0軍購」，甚至直言「只要台灣人承認自己是中國人，就和平了」，相關言論曝光後迅速引發輿論炸鍋。對此，教育部長鄭英耀今（12）日受訪時，也以12字做出回應。總統賴清德去年提出，未來8年投入1.25兆元國防特別預算，行政院後續也送出國防特別條例草案。不過，藍白陣營長期在立法院程序委員會封殺相關議案，直到今年才正式付委審查。由於朝野對軍購內容、名稱與金額始終無法取得共識，立法院長韓國瑜4度召集朝野協商，最終仍全數破局。藍白兩黨最後在8日院會中，憑藉席次優勢強行表決通過7800億元折衷方案，第一波預算上限3000億元，第二波為4800億元；但該版本與行政院原先提出的1.25兆元規模相比，仍大砍4700億元，行政院長卓榮泰也再度放話強調：「政府一定會有所作為！」將提出3大補救方向，以彌補不足之處。就在國防條例通過後，北一女教師區桂芝近期接受媒體專訪的內容也遭外界翻出，她在訪談中不僅主張「0軍購」，更語出驚人表示，只要「台灣人承認是中國人就和平了」，相關言論曝光後，立刻在網路上掀起巨大爭議。不少人質疑區桂芝的立場與言論，是否適合作為教育工作者公開表態，也有人認為此番發言恐怕已踩到敏感政治紅線。面對外界熱議，教育部長鄭英耀今日上午遭媒體堵訪，被問到如何看待區桂芝的相關發言時，他僅簡短回應：「老師應該本於專業、謹守份際。」