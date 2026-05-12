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國民黨立委羅明才拋出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張普發萬元「國民支援金」，預估國庫支出將高達2360億元。該案已於8日在立法院完成一讀，並交付經濟及財政委員會審查，引發外界熱議；對此，民進黨台北市議員洪健益直言，藍營是因為阻擋軍購案、深知已傷害年底選情，才企圖透過「政策買票」來挽回民心，洪健益開酸，若按照這種「心虛補償」的邏輯，乾脆加碼到20萬、30萬，「我還要叫侯友宜乾爹。」洪健益在《頭家來開講》節目中表示，近期提到遇見一名年約五十多歲、外省第二代的退伍校官。原本以為對方會反對軍購，沒想到該名退伍軍人直言：「軍購應該要買，國民黨這次會慘，我們以前都支持他，但這次（擋軍購）大家認為應該要買」，這顯示藍營的立場連核心支持者都產生動搖，「國民黨知不知道傷到選票？他們知道，所以才會怕！」洪健益認為，正是因為這份恐懼，才衍生出後續的「普發一萬」提議，藍營是「面子裡子都要」，他更爆料立法院助理私下議論，許多藍委其實清楚軍購的重要性，卻礙於黨內的提名權力與體制，不得不屈就於黨主席與特定人士的主導權，導致國防預算被砍。洪健益直言，「不要說做錯事後心虛，他們其實是有計畫地出賣台灣，再用選票買選民的支持！」，藍營深知年底縣市長選舉壓力大，才拋出加碼補助，「這不是拿錢買票是什麼？」，若按照這種「心虛補償」的邏輯，乾脆加碼到20萬、30萬，以自家七口人為例，「哇！那我家領一領不就210萬？賺翻了！我還要叫侯友宜乾爹。」洪健益最後表示，藍營此舉是為了確保年底選舉「回流一點選票」，至於兩年後的立委選舉則暫時拋諸腦後，這種「出賣台灣國防、拿錢變相買票」的作法，選民與觀眾絕對聽不下去。