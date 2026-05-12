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▲愷樂透過Threads證實懷雙胞胎。（圖／翻攝自愷樂Threads@butterfly092288）

▲愷樂生完大兒子後，母親節這天再度宣布喜訊，42歲的她懷上第二胎了。（圖／翻攝自愷樂IG＠butterfly092288）

▲當被問到是不是男子宿舍時，愷樂回應不是，疑似透露寶寶性別。（圖／翻攝自愷樂Threads@butterfly092288）

藝人愷樂（蝴蝶姐姐）近年淡出演藝圈，把生活重心放回家庭，去年才公開已經升格當媽，如今又再度傳出好消息，她在母親節當天透過社群平台曬出兩張超音波照片，開心宣布自己懷上第二胎，而且還是雙胞胎，讓不少粉絲又驚又喜。她也幽默形容，原本兒子的獨生子生活即將結束，自己則突然升級成「三寶媽」，連她本人都忍不住驚呼「我也是嚇歪歪了」，此外她被問到是不是懷了2個男寶寶，她否認表示：「不素（是）！」疑似透露小孩性別。愷樂母親節在Threads分享懷孕消息後，立刻吸引大批網友留言祝福，過程中有粉絲好奇詢問她是不是即將變成「男子宿舍」，暗示是否懷了兩個男寶寶，對此愷樂則用輕鬆語氣回應「哈哈哈不素（是）」，短短一句話也被不少人解讀為疑似在暗示雙胞胎中可能有女兒，不過她目前尚未正式公開寶寶性別，也沒有說明是否為龍鳳胎，讓外界相當好奇。愷樂自從淡出演藝圈後，已經有長達4年時間幾乎未公開露面，直到2024年她才突然宣布自己已經升格當媽媽，消息曝光後讓許多粉絲感到驚喜，雖然近年鮮少出現在螢光幕前，但她仍不時透過社群分享生活點滴，也讓粉絲得以了解她目前的家庭生活狀態，如今再度懷孕，而且一次迎來雙胞胎，更讓外界相當震驚。事實上，自從愷樂公開當媽後，許多粉絲都不斷敲碗希望她復出演藝圈，先前就曾有網友笑問她「媽媽是不是該出來賺奶粉錢了」，而她則幽默回應目前兒子還在容易夜醒的階段，每天照顧小孩已經累到不行，甚至開玩笑表示：「妳先看一下我以前節目的重播。」如今即將一次照顧3個孩子，也讓不少粉絲笑稱她的人生進度真的超前。消息曝光後，大批粉絲紛紛湧入留言區送上祝福，許多人除了替她感到開心，也驚訝她竟然一次迎來雙胞胎。有網友直呼「這真的太猛了」、「直接從一寶跳三級」，還有人笑說愷樂的人生根本開快轉模式，不少粉絲也期待她未來能多分享育兒生活，甚至希望她有機會帶著孩子重新回到鏡頭前與大家見面。