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三班護病比分階段實施 賴清德：將成立人力研究小組

三班護病比於立院三讀通過入法，衛福部拍板延長2年緩衝期。不過，總統賴清德今（12）日出席活動，致詞時當場宣布，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」，在場護理師全體更起立鼓掌。賴清德今日說，自己是醫界的一份子，非常懷念過往在醫院與護理同仁一同照護患者。而護理師是與病人相處最久、面對壓力最大、承受家屬和病患情緒最直接的。他提到，對於護理人員在工作壓力這麼大的狀態下，能視病如親，發揮專業解決問題，令人感動、欽佩。為了達到國人平均餘命的延長、控制三高、降低慢性病死亡，賴清德提到，有3大做法，包括健康政策的推動、健康台灣深耕計畫，也增加經費。他表示，當健保總額增加，衛福部才有經費處理不同工、不同酬的事情。而談到加薪，賴清德指出，很多人以為民進黨不關心軍公教，但前總統蔡英文8年任期、加上自己今年2年，共計10年的時間，軍公教加薪了4次，而前總統馬英九8年加薪1次。整體規劃部分，近日的三班護病比，賴清德也在致詞提到，「2年內三班護病比落實，是我的政見。也是侯友宜先生的政見。也是柯文哲先生的政見。」他直指，所以上週的立法院在議決三班護病比入法時，各黨也都參與，除了感謝護理界的努力，也感謝朝野各黨的支持。賴清德表示，關於三班護病比，護理同仁在5月初曾與衛福部長石崇良簽署，116年12月31日實施，因為部長擔心年底人員流動、加上冬季流感，怕護理人力不足，盼從117年5月1日起實施，「我現在宣示，從明年5月20日起分階段開始實施。」對於護理界提出諮詢委員會，賴清德說，立法院審查時沒有通過這一項成立諮詢委員會，「我宣布，要請衛福部成立醫療人力研究精進小組」，不管護理師或其他醫療專業都應該個別檢討。賴清德說，政府會持續投資護理、投資健康、12項護理人力整備策略會持續推動，經費會繼續給足。並會特別隨時掌握，做好配套措施，讓醫院在經營上面不因為護理人力而影響到經營、病人就醫的權益