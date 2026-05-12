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柬埔寨國會今（12）全票通過新版《兵役法》草案，規定18至25歲男性公民須履行最長24個月義務役，逃避兵役者最高可面臨5年監禁。總理洪瑪奈更在國會發表談話強調，面對全球安全局勢快速變化與區域衝突升溫，柬埔寨國會當天召開全體會議，114名出席議員全數投下贊成票，法案後續將送交參議院審議並待國王簽署生效。洪瑪奈以國會議員身分出席會議，代表政府說明推動兵役制度的必要性，指出當前世界正進入新的國際秩序階段，邊境爭議、經濟與科技競爭日益激烈，柬埔寨必須持續提升自身能力，以維護主權與國家利益。根據法案內容，。草案亦明確規範，在柬埔寨境內居住的雙重或多重國籍人士同樣須履行兵役義務。女性則不列入強制範圍，但可自願參軍；僧侶、宗教人士、身障者與承擔國家重要任務的高級專業人員可依法獲得豁免。對於逃避兵役者，法律規定可處罰款及6個月至5年監禁，視情節輕重而定。洪瑪奈表示，，國家必須依靠自強。政府在研究兵役制度時參考多國模式，包括瑞士與以色列的全民皆兵制度、新加坡與芬蘭的兵役體系，以及美國重視高技能與先進軍事科技的發展。作為小國，柬埔寨認為新加坡與芬蘭模式較符合本國需求，因此決定推動兵役制度，並結合現代化、高效率與高技能的國防戰略。他強調，政府正同步推動軍隊現代化改革，涵蓋軍事體系、訓練與裝備升級，目標是打造具備現代技術能力與作戰素養的軍隊。洪瑪奈指出，現代戰爭不僅需要武器，更需要掌握科技知識、具備愛國精神與戰鬥意志的年輕軍人。至於《兵役法》推動義務役的背景，也與去年柬泰邊境衝突密切相關，當時雙方在爭議地區發生交火，造成約100名柬埔寨士兵與平民死亡，數十萬居民撤離。儘管年底已達成停火協議，邊境局勢仍維持緊張。洪瑪奈指出，政府雖持續透過和平與法律途徑維護國家利益，但無法保證未來不會再發生戰爭，因此必須在未來5年、10年甚至50年持續做好國防準備。他強調：「我們不希望戰爭，但必須隨時具備迎戰能力」，他認為武器與訓練可透過軍購資金取得，而真正關鍵的更是願意在國家危難時挺身而出的精神，因此培養青年愛國意識，也是推動兵役制度的重要目標。政府亦承諾推出配套措施保障役男權益，包括優先就業機會、保留原職原薪、允許復學並保留學業成績，以及服役期間提供補助與基本生活保障。官方指出，柬埔寨約45%人口年齡在25歲以下，政府希望透過兵役制度培養青年成為國家資源，並成為未來社會的榜樣。早在2006年就已通過兵役法，但從未正式實施，此次修法並準備落實，被視為提升國防能力、強化國家認同與回應區域安全變化的重要轉折。