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淡江大橋機車道能防超車？阿伯飄移騎法嚇壞全場

▲黃衣阿伯突然從右後方超車當事人，隨後右晃到左側超車前方車輛，連續刷卡。（圖／Threads@yu_07_05._授權使用）

淡江大橋機車道太窄？公路局曾澄清：符合規範

▲交通部公路局曾出面澄清，淡江大橋機車專用道採分隔設計，橫斷面寬度為 2.5 公尺。（圖／交通部）

新北淡水、八里交通要道「淡江大橋」今（12）日正式通車，許多駕駛紛紛搶在第一時間上橋體驗。而通車前就因為寬度問題而備受關注的機車道，在今日通車後也出現一些狀況，更有機車騎士目睹阿伯刷卡的行車紀錄器影片，險象環生的場面引發大批網友關注。淡江大橋今（12）日通車之後，最受關注的機車道寬度問題持續被檢視。就有機車騎士上橋後，按照 40 公里速限內安全行駛，跟隨在前車後方，沒想到下秒後方突然有一位阿伯「連續刷卡」，左扭右晃飄移之後連超兩台車。影片曝光後，立刻引發大批網友關注與回應：「這阿伯再這樣騎，真的會成為淡江大橋第一撞」、「機車道真的設計太窄了，要閃車真的很難閃」、「不是說橋上禁止超車嗎」、「中午有去看過，其實滿窄的，不太適合超車」。事實上，過去淡江大橋寬度備受質疑時，交通部公路局曾出面澄清，淡江大橋機車專用道採分隔設計，橫斷面寬度為 2.5 公尺，並依《公路路線設計規範》第 2.11.1 節機車道規定辦理設計與檢核，符合現行工程標準。至於為何淡江大橋機車道會設計成最低限度寬度？根據 4 月初交通部前往視察淡江大橋時的採訪影片，是由安全諮詢小組建議設計成，目的在於避免機車在橋上超車造成危險。