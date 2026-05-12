花蓮縣府與議會因今年度總預算吵翻天，主因為府會雙方對預算編列與審核權限的看法分歧，縣府上月15日函請內政部協處核定，而內政部依法要在1個月內完成協商或逕為決定，因此將在本週五前定奪。而早在15年前嘉義市同樣府會衝突導致預算卡關8個月，最終內政部未做刪減，成為全台首例，依照立法院今年審議中央政府總預算案，在野不付委總預算僅決議通過718億元新興計畫，外界關注內政部是否比照在野模式刪減後放行。

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總預算卡關7個月　花蓮縣府發函內政部出手

花蓮縣府在去年10月就依法將今年度總預算案送到縣議會，然而議會則要求縣府須納入包括光復洪災重建經費，並說明重建經費用途與統籌分配款對鄉鎮市分配。為此雙方協調多次未果，至今無法審議今年度總預算，對此縣府於上月15日依《地方制度法》函請內政部協處核定，而內政部依法要在1個月內完成協商或逕為決定，據悉內政部昨日邀集農業部、主計處、經濟部與財政部等部會進行會議，將在本週五前做最後定奪。

昔嘉義市有往例　內政部本週五定奪

早在15年前嘉義市同樣府會衝突導致預算卡關8個月，最終內政部未做刪減，成為全台首例。此次花蓮縣府發函內政部，說明「鑑於防汛期將至，防災整備、基層建設與社福支出均不容延誤」，強調預算要過、重建要做、財政要穩與程序要合法，請內政部依照《地方制度法》逕為決定。

過去依照立法院今年審議中央政府總預算案，在野不付委總預算僅決議通過718億元新興計畫。也讓外界關注內政部是否同樣比照辦理，先行通過縣府所列出「防災整備、基層建設與社福支出」預算，其餘仍尊重議會審議決定，本週五前將進行最後定奪。

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...