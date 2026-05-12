我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惠妹（右）去年底也推出單曲〈我的存在就是愛你〉，有機會與A-Lin（左）、蔡依林廝殺。（圖／翻攝自IG@lulin168）

第37屆金曲獎入圍記者會直播連結：

第37屆金曲獎入圍名單公布記者會將於明（13）日下午1點舉行，回顧去年有不少音樂作品，其中「年度歌曲」每年競爭都十分激烈，本屆依舊不例外《NOWNEWS今日新聞》整理出熱門候選，像是蔡依林〈Pleasure〉、張惠妹〈我的存在就是愛你〉、洪佩瑜〈再見的時候〉、盧廣仲〈太陽與地球〉，而A-Lin傳出今年將擔綱典禮主持人，所演唱的歌曲〈幸福在歌唱〉也被視為是入圍大熱門，至今在YouTube上已經累積破千萬次觀看。金曲獎「年度歌曲」每年都是外界關注的獎項之一，且往往競爭非常激烈，A-Lin去年替電影《陽光女子合唱團》演唱主題曲〈幸福在歌唱〉，截至目前為止在YouTube上已累積千萬次點閱，被看好能入圍本屆金曲獎「年度歌曲」，另外洪佩瑜的〈再見的時候〉同樣備受矚目。除此之外，天后蔡依林去年推出新專輯《Pleasure》，同名主打歌〈Pleasure〉旨在探討人性深處的慾望、恐懼與自我覺醒，歌曲上線後立刻衝上音樂榜冠軍寶座，討論度極高，並深受好評。另外，張惠妹去年底也推出單曲〈我的存在就是愛你〉，這首歌的靈感來自90歲母親張媽媽突發性失憶的經歷，希望透過音樂傳達愛的力量，歌曲感人且具有溫度。其他像是盧廣仲的〈太陽與地球〉、告五人的〈從未見過的海〉、黃奇斌的〈若無你我欲去佗位〉、落日飛車〈Bluebird〉、楊丞琳的〈有且〉、鄭宜農的〈寬寬仔來到祢的面前〉呼聲都非常高，也讓人好奇究竟誰能從眾多歌曲中脫穎而出獲得評審青睞。事實上，金曲獎「年度歌曲獎」幾乎可說是死亡之組，歷年得獎作品有〈星期五晚上〉、〈又到天黑〉、〈小幸運〉、〈刻在我心底的名字〉、〈玫瑰少年〉等，往年「最佳年度歌曲」評選標準包括傳唱度夠高，並有時代代表意義，因此總會讓評審們十分苦惱。第37屆金曲獎入圍名單明日正式揭曉，傳出今年由黃韻玲擔任評審團主席、歌后A-Lin獨扛主持大樑，而記者會當天找來流氓阿德、黃子軒、戴曉君、傻子與白癡、Karencici公布結果。