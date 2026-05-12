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修法強化家長知情權！林月琴：建立兒童工作證制度

以兒少保護為核心！范雲：修法建立兒少工作證法源

落實幼教機構監督制度！洪健益議員：強制建置雲端監視系統

勵馨基金會今（12）日舉辦「孩子的安全，不能靠運氣——從多起兒少性侵案件檢視制度破口與改革方向」記者會，聯合人本教育基金會、當事人家長代表、兒少性創保護律師及立法委員、台北市議員共同出席，針對近年接連爆發的重大兒少集體性暴力案件，提出系統性分析與具體改革訴求。近年陸續爆發超過十起重大集體兒少性暴力案件，發生場域涵蓋幼兒園3件、國小2件、體育技能教練2件、校外補習班2件、醫療語言治療師1件，橫跨七個縣市。犯案時間短則數天、長則持續五年。已知受害兒少高達140人，其中男童約占57%、女童約占43%。受害人數最多的台中少棒隊案共有53名男童受害；台北培諾米達幼兒園案則有46名女童受害，年齡甚至僅有2至5歲。勵馨基金會指出，10件案件中，8件由家長主動告發，僅1件由青少年自行報案。這顯示現行制度在第一線監督、通報與察覺上存在明顯不足，許多孩子在長期受害後，才被大人看見、被大人相信。勵馨基金會續指，從加害人與被害人關係來看，加害者大多是孩子日常高度信任與依賴的成人，包括學校老師、幼兒園教保人員、教練、治療師等。兒少性暴力往往不是陌生人的突發犯罪，而是發生在「熟悉、信任、服從」的關係之中。在場域上，多數案件發生於封閉空間或加害人可控制的環境，如語言治療室、圍棋教室、密閉訓練場所等；宜蘭女足案中，更出現以「訓練按摩」為名，於封閉空間對未成年球員實施猥褻的情形。勵馨基金會執行長王玥好表示：「這些案件雖然發生在不同地區、不同機構，卻呈現出封閉場域、權力不對等、缺乏監督、孩子無法求助等高度相似的風險結構。這不是個別事件，而是制度的集體失語。」綠委林月琴指出，5月15日「全國兒童安全日」即將到來，然而近年接連爆發的兒少性侵案件，再次凸顯現行制度的重大漏洞。他以培諾米達案為例，強調最令人痛心的，不只是個別加害者的行為，而是第一起案件發生後，因資訊不透明、通報與調查機制失靈，導致更多孩子持續暴露於風險之中，悲劇持續擴大。林月琴委員主張，家長應有權在第一時間知道孩子所在場域是否發生重大事件，已提出《兒少權法》及《幼照法》修法，強化家長知情權與調查透明機制。在制度建構方面，他主張參考澳洲運行逾25年的兒童工作證制度，建立兒少工作者資格審查機制。考量台灣現行制度與實務差異，提出採分階段、分場域方式逐步推動，依風險程度、工作性質及接觸型態納入管理，優先強化高風險場域把關，從源頭預防具有性侵害、兒虐等不良紀錄者再次進入兒少工作環境。林月琴委員強調：「孩子的安全不能只靠運氣，政府不能再讓制度黑箱成為傷害持續發生的破口。」綠委范雲表示，母親節剛過，許多家長最大的心願就是孩子能安全、健康、快樂地長大。他強調，政府討論少子女化對策時，不能只著眼於補助與友善職場，「讓孩子安全長大」才是最基本的國家責任。范雲委員指出，台灣在「隔絕有前案加害者接觸兒少」方面存在諸多漏洞，根本原因在於相關法制長期以「職業別」與「成人工作權」為出發點，缺乏以「兒少保護」為核心的整體制度設計。他警示，此次《兒少權法》大修若仍沿用過去零散分散的思維，恐怕仍是治標不治本。為此，范雲委員宣示將於修法過程中提出「兒少工作證」相關條文，從兒少主體與兒少安全出發，建立明確法源，整合現有查核與管理系統，打造更透明、讓家長更安心的保護機制，此舉不只是為了保護兒少、解決現行法規散落各處的問題，更是針對各部會各行其政、行政資源重複耗費的困境，提出制度性的根本解方。民進黨台北市議員洪健益指出，從「創意私房」到培諾米達幼兒園等多起幼托機構性暴力事件，接連凸顯兒少保護機制與主管機關的嚴重失靈。中央與地方政府都不能以推諉卸責的態度敷衍面對，台北市府更必須正視制度缺失，從結構面全面檢視現行幼教管理制度、補強漏洞、公開真相並嚴格咎責，建立周全的幼兒園監督制度，防堵制度破口。在具體政策方面，洪健益議員向市府提案，要求強制幼兒園及托嬰中心建置無死角、高畫質且具備雲端備份功能的監視系統，並將影像保存期限延長至至少90天。他指出，過去許多兒少性侵與不當管教案件難以定罪，往往肇因於缺乏影像證據，或遭園方以「監視器損壞」、「畫面遭覆蓋」為由搪塞。雲端備份機制不僅是保護幼童的關鍵防線，更是還原真相、保全證據的重要工具。洪健益議員呼籲台北市長正視此一問題，拿出明確態度與具體行動，「保護孩子，是絕對不能妥協的底線。」