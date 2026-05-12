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最新限定周邊首度曝光

▲《咒術迴戰》快閃店以《死滅迴游》前篇為主題，6位關鍵角色的限定周邊首度亮相。（圖／羚邦亞洲臉書粉專）

血色遊戲「死滅迴游」戰火重燃

▲《咒術迴戰》快閃店資訊。（圖／羚邦亞洲臉書粉專）

《咒術迴戰》第三季快閃店將於5月15日至6月25日在京站時尚廣場登場，現場首度曝光虎杖悠仁、伏黑惠、乙骨憂太等６大人氣角色限定周邊，包含壓克力立牌、徽章、T-shirt、鑰匙圈等商品。羚邦亞洲表示，本次以「死滅迴游」篇章為主題，粉絲可把握期間限定朝聖搶購。本次活動以《死滅迴游》前篇為主題，最令人期待的莫過於六位關鍵角色的限定周邊首度亮相，其中包含壓克力立牌、角色徽章、壓克力夾、桌墊、T-shirt、旋轉立牌和鑰匙圈等等，想收藏最新一季周邊的粉絲們，千萬別錯過這場熱血盛會。《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」於2026年1月開播，3月底播畢。劇情緊接「澀谷事變」的慘烈結局，最強咒術師五條悟遭封印，幕後黑手羂索（假夏油潔）啟動籌備千年的「死滅迴游」殘酷遊戲，虎杖悠仁、伏黑惠與乙骨憂太等人為了拯救他及平定災難，被迫進入日本全國十個結界內參與這場高技術含量、燒腦的大逃殺游戲。羚邦亞洲持續在臉書粉絲團公布《咒術迴戰》快閃店的周邊資訊，每天公布一個角色的周邊，虎杖、禪院、日車、脹相、乙骨、伏黑等人陪大家一起倒數。快閃店時間從本週五5月15日開始到6月25日，要注意京站時尚廣場的營業時間，週日至週四11:00-21:30／週五、週六11:00-22:00，以免撲空。