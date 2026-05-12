我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AI深偽影片不只出現陳穆寬的慣用語錄，還強調是彰化基督教醫院推薦。（圖／彰基提供，2026.05.12）

醫學中心彰基總院長陳穆寬是國際知名口腔癌專家，近來詐騙集團利用 AI深偽技術，在社群媒體偽造多支他代言護膝、防打鼾、治療呼吸中止症等產品的影片，影片不僅逼真，還引用「謙卑服事」等陳穆寬常用語錄，連院內員工也誤信是院長本人，還介紹親友購買。彰基強調總院長禁止院內上千位醫師代言任何商業廣告，凡出現彰基醫師推薦特定藥品、營養品，通通是假的。近來有民眾發現口腔癌名醫陳穆寬變成骨科權威，在網路賣起「半月板護膝」，影片中不僅頻頻提起「彰化基督教醫院」，還有陳穆寬穿著醫師袍，強調彰基130年來謙卑服事，讓富人、窮人都看得起，連員工也相信這是院長親拍，還轉傳給親友購買。彰基表示，陳穆寬榮獲史丹佛大學發布的「全球前2%頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜，因此受到盛名之累，詐騙集團利用AI竄改陳穆寬的聲音與影像，捏造虛假的醫療推薦內容，除了「半月板護膝」，過去還曾出現過戒檳榔、止鼾、治療呼吸中止症及耳鳴等產品，導致很多民眾受騙。彰基發言人張尚文表示，總院長就任後明令禁止全院上千位醫師參與任何商業代言。凡是彰基醫師推薦特定藥品、營養品，或要求民眾加入個人 LINE 群組領取資訊者，100%都是AI後製的詐騙廣告。對於盜用彰基名稱、醫師肖像及運用AI技術捏造不實廣告，已涉嫌觸犯《刑法》詐欺罪、加重誹謗罪及違反《醫療法》，彰基院已交由法務部門持續蒐證，將追究法律責任，捍衛民眾健康。