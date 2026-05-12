今（12）日下午2時53分，台灣花蓮外海海域發生芮氏規模5.6地震，最大震度達到4級，中央氣象署地震測報中心科長陳達毅指出，由於近期花蓮外海地震較少，因此研判這個地震是「獨立事件」，原因單純是板塊碰撞導致，未來3天至一周內，仍要留意規模4至5左右的餘震出現。
今天下午2時53分，台灣東部、花蓮海域發生芮氏規模5.6地震，震央在台東縣政府東北方66.8公里處，深度22.9公里，屬於極淺層地震，本起地震觀測到最大震度為4級，出現在台東縣長濱、花蓮縣富里。
陳達毅說明，本起地震成因單純，就是菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊碰撞導致，由於深度只有22.9公里，因此台灣本島各縣市都有觀測到震度，氣象署研判未來3天內，可能還會發生規模4.5至5的餘震，是否會和「地底斷層」發生連鎖反應，目前無法預估。
陳達毅提及，過去50年來，以本次震央為中心半徑30公里內，共發生25起規模5以上地震，顯示這塊區域地震發生非常的活躍。
陳達毅也補充，今天的地震，相較於2024年0403規模7.2強震，震央位置比較南邊，也比較靠近陸地，0403和斷層有關，今天的5.6地震則較無關聯，所以規模較小，提醒民眾，台灣東部本就是地震好發帶，近期務必小心，明（13）日起降雨增多，前往山區也要注意土石鬆動。
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陳達毅提及，過去50年來，以本次震央為中心半徑30公里內，共發生25起規模5以上地震，顯示這塊區域地震發生非常的活躍。
陳達毅也補充，今天的地震，相較於2024年0403規模7.2強震，震央位置比較南邊，也比較靠近陸地，0403和斷層有關，今天的5.6地震則較無關聯，所以規模較小，提醒民眾，台灣東部本就是地震好發帶，近期務必小心，明（13）日起降雨增多，前往山區也要注意土石鬆動。