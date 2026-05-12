我是廣告 請繼續往下閱讀

川普多次髮夾彎

美伊之間的認知衝突成為僵局

美國總統川普（Donald Trump）即將啟程訪問中國，但伊朗戰爭問題依舊懸而未決，川普直言停火協議岌岌可危，批評伊朗提出的終戰方案不可接受，目前有消息傳出，川普正在考慮重啟軍事行動，不過，《CNN》報導分析川普實際上正為了避免再度捲入與伊朗的戰爭而絞盡腦汁，且伊朗似乎對此也了然於胸。根據《CNN》報導，川普一再在發出嚴厲警告後又給予伊朗寬容，雖然這種退縮或許受到股市歡迎，但是德黑蘭當局卻有可能將此解讀為，川普無意重返全面戰爭，並因而更加堅持自己提出的條件。4月中旬，川普宣稱德黑蘭已經「同意了他提出所有要求」，但幾週過去後所有跡象都表明，雙方仍然存在巨大分歧，且外界根本無法得知，川普口中的相關協議是否真的存在過。《CNN》報導指出，川普一再替伊朗設定達成協議的最後期限，並揚言若不接受就會採取強硬措施，然而，當伊朗​​不同意後，川普又會食言重新替伊朗設定新期限，這樣的情況在3月21日至4月21日的一個月內，反覆至少發生了5次，最終川普乾脆不再設定任何新最後期限。美伊之間的停火協議仍然生效，但是停火並沒有為雙方達成最終協議創造有利的外交環境，似乎變成只是彼此都不願意全面開戰的藉口。川普本週一稱停火協議就像正在重症病房，生存機率只有1％的垂死病患，但川普接著仍說自己寧願繼續專注於外交手段，並稱伊朗「終將屈服」。川普似乎真心相信伊朗終將屈服投降，但是，德黑蘭的態度顯示他們不願意讓步，伊朗官方媒體在整個戰爭期間，始終將德黑蘭的立場詮釋得相當強勢，伊朗政府不斷試圖向國內民眾強調伊朗終將勝利，華府與德黑蘭的敘事可說是兩條平行線。「雙方存在認知衝突」，查塔姆研究所（Chatham House）中東和北非項目主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，「我們陷入僵局，是因為川普不明白為什麼伊朗人不為了自保而達成協議」。瓦基爾認為，由於伊朗之前被川普「傷得很深」，伊朗人並不信任川普，所以不願在談判初期就做出讓步。國家安全研究所（Institute for National Security Studies）高級研究員西特里諾維奇（Danny Citrinowicz）表示，「伊朗政權的回應反映了一種領導層的心態，即他們認為自己在這場戰爭中倖存並取得了勝利，而非戰敗」。西特里諾維奇指出，正因如此，德黑蘭當局的「要求依然很高，且妥協的意願極其有限」。