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川習會時間與地點、行程？

▲川普訪中行程預計將參觀北京天壇。（圖／翻攝自天壇公園網站）

川習會前做了什麼準備？

▲美國財長貝森特（左）與中國國務院副總理何立峰。（圖／美聯社／達志影像）

川習會可能談及哪些議題？

▲美中貿易休戰涉及的稀土礦物，是否可能展延備受關注。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

川習會對台灣軍售計畫有何影響？外交措辭是否變化受外媒關注

「川習會」將在本周登場，美國總統川普將在5月14日至15日訪問中國，在北京與中國國家主席習近平進行峰會，此次行程備受關注，因包含川普本人及國務卿盧比歐皆透露將在會議中談及台灣問題。究竟這場川習會時間以及重點議題會是什麼？對台灣或是全球經濟有可能帶來什麼影響？《NOWnews今日新聞》在會前為您整理重點。在2025年10月30日於韓國釜山舉行的川習會後，川普就曾預告今年將訪問中國，這場川習會原訂3月底於北京舉行，但因美伊戰爭影響延後，最後確定於5月中旬進行，根據美方表達，川普預計在中國停留36-48小時，在深夜抵達後，根據白宮公布的訪中行程細節，，下午在習近平陪同下，參觀明清兩代皇帝用於祭祀的天壇，晚間舉行國宴；值得注意的是，週五上午川習兩人會二度碰面進行茶會與餐敘，結束後離開中國。川普此次中國行程住在哪？過去多次接待美國總統訪中的北京瑞吉酒店，原本被視為川普團隊最可能選擇的御用飯店，但此次川習會期間卻仍開放一般民眾入住；根據新加坡聯合早報11日引述中國旅遊預訂平台消息稱，12至15日北京亮馬橋四季酒店、燕莎中心凱賓斯基飯店都已沒有房源，不再接受預訂，因此可能是川普下榻的酒店選項。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週日（10日）宣布，他將在川習會召開前訪問日本和韓國，並在韓國與中國副總理何立峰舉行會談。中國商務部稱，雙方將以兩國元首釜山會晤及歷次通話重要共識為基礎，針對彼此關心的經貿問題展開磋商。在前一次釜山川習會前，兩人也在馬來西亞吉隆坡先一步進行經貿磋商，並為川習會的協議內容奠定基調。川普與習近平在去年10月的釜山會談中，達成一項為期1年的貿易休兵（trade truce）協議。同時美中雙方達成一系列貿易協議，包括中國會在2026年至2028年的3年內，每年購買至少2500萬噸美國大豆。不過，中國官方始終避談這一項目。路透指出，市場期待美中在其他農產品上有新協議，如玉米、高粱和製粉小麥，以及牛肉和家禽；其中一些內容在貝森特與何立峰3月會面中有所暗示。在三月兩人會面時，已達成維持經貿穩定的初步共識，包含設立貿易委員會和投資委員會等機構，也將延續去年達成的「釜山共識」。川普11日在白宮會見媒體時，明確表態自己會，以及。但他不認為台海緊張局勢會在他任內爆發，強調自己和習近平關係很好，習也知道他不希望這種情況發生。路透報導則提到，美國官員透露川習會上將討論幾項重大議題，包括在美中貿易部分，美國官員表示，此次會議預計將同意設立各項論壇來促進雙邊貿易與投資，中國則預計宣布採購美國波音公司的飛機及美國的農產品和能源。美國官員還提到，兩國還將討論延長貿易戰休戰期，休戰期允許稀土礦物從中國出口至美國，但目前尚不清楚協議是否會在本周延長。關於伊朗還有俄羅斯議題，川普已與習近平有多次談話，包括中國向這兩個政權提供的收入、軍民兩用物品、零組件以及潛在的武器出口。美國官員預期本週川習會將延續相關對話。至於台灣問題上，習近平對美方在台灣問題上的立場感到不滿，儘管近年來中國加強了在台灣附近的軍事存在，但美國的政策不會改變。在人工智慧發展部分，川普的幕僚對中國正在開發的人工智慧模型逐漸擔憂，認為兩國有必要建立1個「溝通管道」，以避免這類模型的應用引發衝突，儘管具體形式尚未確定，但希望藉此次領導人會議的機會展開對話。最後則是核武議題，美國長期以來一直希望與中國就核武問題展開對話，但中國仍不願討論其核武庫。美國官員表示，中國政府私下告訴美國，目前他們沒有興趣坐下來討論任何形式的核武軍控或類似問題。另一方面，美媒彭博則就美中雙方在經濟貿易以及全球地緣政治問題上列出多項目議題討論可能性，包含中國方面是否要求美方停止對台軍售，或在文字措辭表述上追求更強硬的限制，備受美國媒體關注，美媒Politico指出，美國對台政策一直是承認台灣與中華人民共和國有別，但「不支持台獨」與「反對台獨」兩個用法，即使只是細微的措辭變化，也可能被視為政策轉向。報導引述亞洲外交官看法認為，若川普公開說出「我支持和平統一」、「我反對台獨」甚至「台灣是中國的一部分」，對北京而言都會是巨大外交勝利。儘管美媒以及部分外交官員對於中國可能極力想促使川普改變用詞一事有所擔憂，但亦有智庫學者以及國際政治專家認為，川普的措辭並不見得真的那麼重要，智庫亞洲協會（Asia Society）美中關係研究中心資深研究員魯樂漢（John Delury）認為，川普向來在用詞上都沒那麼謹慎，即使說出一些脫離常軌的話，中國可能也不會那麼認真看待，因為川普隨時可能發文推翻自己的說法。台灣大學國發所助理教授南樂（Lev Nachman）表示，台灣能期待的最佳情況，反而是台灣不要被公開談論；頂多是在最低限度上被提及就好。美國在去年底通過價值110億美元的對台軍售案，不過台灣立法院僅通過預算上限為7800億元的國防特別條例，讓美國官員直呼有些失望，美媒披露，川普預計在會中向習近平提及另一筆高達140億美元（約新台幣4395億元）的對台軍售案，此舉不僅史無前例，更可能違反1982年雷根政府對台灣所作出的「六項保證」。彭博經濟研究分析師威爾希研判，習近平將在川習會上強化中國反對對台軍售的立場，可能將關鍵礦產當作施壓川普的籌碼，針對美方軍售台灣進行嚇阻。