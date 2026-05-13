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▲台北科技大學工業設計系特頒感謝狀給YKK AP。(圖/NOWNEWS攝)

▲台北科技大學工業設計系畢業展開展剪綵，特邀YKK AP等企業共襄盛舉。(圖/NOWNEWS攝)

▲YKK AP重視人與建築、人與住宅空間，對於人才的培養更是不遺餘力。(圖/NOWNEWS攝)

▲YKK AP台灣擁有超過500位員工，以「善之循環」成就了人才安心且幸福的職涯歸屬。(圖/NOWNEWS攝)

台北科技大學「工業設計系」畢業展熱鬧開展，開幕當天就吸引不少人前來共襄盛舉，現場貴賓雲集之外，也首見台北科技大學收到企業致贈花禮，而背後的暖心安排，就是來自於在台灣深耕多年的YKK AP，不僅這次贊助「工業設計系」畢業展，也在開展之際獻上最誠摯的花禮，可以看出YKK AP對於台灣年輕世代的重視。YKK AP在台灣深耕多年，YKK AP台灣公司願景一直是：「希望透過窗戶為台灣社會帶來幸福。身為以此為目標的企業，我們由衷支持肩負未來重任的年輕人的活動與才華」，而日前也在台北科技大學舉辦校內徵才說明會，當時盛況空前，吸引超過預定名額的學生參加，可看出學生對YKK AP的高度關注，YKK AP台灣總經理張國安就提到，當時大家沒想到日商會來徵才，吸引了蠻多學生的興趣，現場與學生分享了職缺，大家都踴躍的提出蠻多問題。所以為了回應學生的熱情與期待，YKK AP這次也特別贊助台北科技大學「工業設計系」畢業展，YKK AP董事長安田典生強調，在日本文化裡，對於任用畢業生是很普遍的社會現象，基於企業社會責任，YKK AP希望給予新鮮人基礎教育與機會，也造就了這次計畫的起始點！甚至未來不只是台北科技大學，YKK AP將朝向一間一間學校開始去長期計畫。不僅是從畢業展的贊助出發，YKK AP重視人與建築、人與住宅空間，對於人才的培養更是不遺餘力，YKK AP台灣擁有超過500位員工，不僅提供製造業具競爭力的薪資與多元福利，肩負對台灣未來的年輕世代的支持，YKK AP董事長安田典生表示，YKK AP提供好的產品給台灣的社會，也希望透過這次新鮮人採用計畫，讓社會新鮮人同樣對社會做出貢獻，也就是這樣以「善之循環」的企業理念，成就了人才安心且幸福的職涯歸屬！