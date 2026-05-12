我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌今（12）日接受主持人黃光芹政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，即便民進黨大外宣1.25兆一塊不能少，他早提醒這1.25兆不全然是對美軍購，後續也證明他講的全都對；再者，民眾黨最終版本其實1個月前就已經準備好，但不到關鍵時刻不能提早亮牌，他更透露軍購條例表決前，行政院高層奪命連環Call，要他妥協「8000億+600億」，不禁直呼，民進黨真的兩面手法玩太兇，用資訊落差欺騙台灣人民。黃國昌表示，他去華府後，就知道這1.25兆並非全然都是對美軍購， 現在更證明他說的都是對的。這次對美軍購，民眾黨立場很清楚，美國所賣軍購，只要台灣有需要就支持，而且民眾黨最終版本1個月前就準備好了，只是不到最後關頭不想太早亮牌，因為國民黨內部有2股不同勢力，也不希望民眾黨版本變成國民黨其中一股聲音，形成另一個槓桿，再者對其他黨內民主程序指手畫腳真的不必要。黃國昌表示，民眾黨最終版本是「3000億+4800億」，第2批軍購金額在美國尚未宣布之前，我方不會知道，但國防部私下透露美國第二波發價書很快就來，只要美國發價書一來，那到時就照實編列。他說，當然國民黨內部有不一樣看法，對民眾黨來說，自己就是扮演溝通說明角色，希望在野黨能獲得共識。黃國昌透露，在軍購條例表決前，行政院高層曾打了好幾通電話給他，民進黨玩兩面手法玩太兇了，面對全體國人稱1.25兆一點都不能少，但私下要他妥協「8000億+600億」，如果台灣的公共政策討論與民主淪落到這樣的地步，少了一塊就被罵是中共同路人，他認為不是好事。黃國昌質疑，行政院長卓榮泰不是說1.25兆一塊不能少，為何行政院高層奪命連環Call稱可以妥協，如果台灣把對美軍購當成是對在野黨的政治鬥爭，這一點都不健康。他也說，民進黨過去早提無人機產業，前總統蔡英文更喊要成立國家台灣隊，現在民進黨利用資訊落差欺騙台灣人民，政府早花了好幾百億投注無人機產業，現在卻因沒納入特別預算，政府講得好像9萬多家庭頓失依靠，民進黨要不要出來解釋為何從光電到無人機全是「綠友友」？