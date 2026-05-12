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中共飛速擴軍！吳欣岱酸爆區桂芝：先勸習近平少編軍費

批世界觀只剩中國 吳欣岱：台灣孩子早看見世界

藍白立委日前聯手通過7800億元的國防特別條例後，北一女教師區桂芝近日接受媒體專訪時主張「0軍購」，甚至稱「台灣人只要承認自己是中國人，和平就來了」，相關言論引爆外界熱議。對此，台灣基進台北市內湖、南港區議員參選人吳欣岱狠酸，既然這麼受中共官媒歡迎，應該可以勸勸習近平省點軍費吧？針對區桂芝主張「0軍購」，吳欣岱直接搬出數據反擊，中國2025年公開軍費高達約新台幣8兆710億元，且已連續4年維持超過7%的增幅，這還只是官方公布數字，若加計隱性支出，實際軍費恐怕超過2倍。吳欣岱質疑，當台灣內部還在討論是否需要軍購時，對岸卻每年以超過7%的速度擴軍，「這個畫面，不曉得區老師怎麼看」？她並反酸，既然區桂芝這麼受到中共官媒歡迎，應該可以勸勸習近平省點軍費吧？吳欣岱也感嘆，區桂芝的世界觀似乎「只剩中國」，與現在台灣年輕世代的認知已經相差甚遠。她表示，如今台灣學生不需要翻牆，就能接觸全球資訊與多元觀點，擁有自由思辨能力，也能公開表達「我不同意」的立場，因此根本不需要有人跑去中國官媒替台灣下一代下結論。吳欣岱強調，相較之下，中國學生從能閱讀的課本、能瀏覽的網站，到能討論的議題，全都受到官方高度控管，每一項都有人替他們決定好了，「如果區桂芝真的在意教育，或許可以先勸勸中國官員不要只講黨的故事」。談到自己對教育與下一代的期待，吳欣岱直言，她希望孩子能生活在一個自由、多元、能自主選擇人生方向的社會，自己想教導孩子的是勇敢發聲、為自身權益奮鬥，而不是選擇躺平、投降，更不是在恐懼中一退再退，「這是我對自己的期待，也是我在政治中持續努力的理由」。