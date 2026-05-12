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醫美診所針孔偷拍案連環爆，連月子中心、泌尿科等都傳出有疑似針孔偷拍，民眾擔心防不慎防之際也呼籲政府立法與加強罰則。日前新加坡也發生一起利用針孔偷拍直播的犯罪案件，且該名男子還透過AI合成女性友人裸照並傳送騷擾，目前已遭當局逮捕等候判刑。根據新加坡媒體報導，31歲新加坡男子韓建聰昨（11）日出庭，並承認自己犯下偷拍與侮辱女性尊嚴罪，其餘三項罪名則納入量刑考量，報導指出該名男子與受害者互相認識，曾邀約單獨見面但遭拒，而在2024年8月27日，他還透過 Telegram 傳送一張「半裸女性」照片給受害者，照片面貌與受害者高度相似，經查為利用AI生成的深偽影像。當受害者質問時，被告辯稱帳號遭駭，甚至聲稱社群帳號也被入侵，然而之後嫌犯仍持續進行騷擾行為，直到去年一月男子再次傳了一張受害者背影照片並附上不雅文字給對方，受害者因對自己被偷拍毫不知情，感到極度不安因此決定報警。警方發現，男子在去年1月從網路上購買了三台針孔攝影機，三天後收到後即安裝於受害者辦公桌下，不僅將攝影機接上電源，還把手機藏於附近置物櫃提供網路，甚至調整角度專門拍攝受害者裙底，還連接行動電源延長偷拍時間，且犯行每次放置約一週，並刻意選在清晨安裝與拆除以避開他人注意，直到一個月後受害者在桌下紙箱發現攝影機再報警。警方還調查發現，嫌犯在安裝偷拍設備當天還一度前往受害者住家，根據新加坡法律，安裝設備偷拍：最高可判2年監禁、罰款及鞭刑，而另一項侮辱女性尊嚴罪責最高1年監禁或罰款，報導稱被告將於5月26日再次出庭接受量刑。