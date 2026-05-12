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台中市議會都建水委員會今(12)日進行審查議員提案，市議員吳佩芸指出，南屯區「高鐵新市鎮生態公園」地理位置優越且周邊住宅人口持續激增，具備高度發展潛力。目前公園設施仍停留在傳統設計，缺乏「共融式」空間思維。她呼籲市府應儘速將其納入「台中美樂地計畫」，趕在今年7月「台中市足球運動休閒園區」完工前啟動優化，避免公共設施品質與區域發展出現脫節。吳佩芸表示，高鐵新市鎮生態公園周邊近年生活機能逐步完善，已成為社區活動的核心。但現勘發現，公園整體的無障礙動線與全齡友善設施仍顯不足，對於兒童、長輩及行動不便者而言，使用難度較高。她強調，公園不應只是「有綠地就好」，更要能落實讓不同年齡層、不同族群都能安心共享的「共融」目標。吳佩芸指出，市府近年積極推動「台中美樂地計畫」，提升各區公園環境，而高鐵新市鎮生態公園正是最適合辦理的標案。尤其公園緊鄰的「台中市足球運動休閒園區」預計於今年 7 月正式完工，屆時勢必吸引大量運動與觀光人潮。市府應把握此契機，同步升級公園內的休憩遮蔭、共融式遊具及全齡體健設施，打造一體化的友善休閒帶。吳佩芸強調，讓孩童玩得開心、長者散步安心、身障者移動無礙，是現代城市的基本配備。讓高鐵新市鎮生態公園成為兼具休憩、運動與共融功能的示範場域。對此，建設局長陳大田表示，後續將積極盤點並整合可用資源，針對該公園進行再開發規劃。