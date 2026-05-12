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泰國政府正準備對外國旅客入境政策進行重大調整，計畫將現行的「60天免簽」停留期限縮短為30天，並同步向入境旅客收取300泰銖，相當於新台幣3百元的費用。官方表示，這項政策轉向不僅是為了提升觀光品質與旅遊安全，也與近期震驚社會的中國男在芭達雅藏匿軍火案密切相關，凸顯當局對跨國犯罪與國安風險的高度警戒。泰國觀光部長素拉薩（Surasak Phancharoenworakul）週一宣布，這樣措施未來必定會上路，但實施細節仍在討論當中，泰國政府預計要把疫情後為了刺激觀光所推出的「60天免簽」縮短至30天，相關法案預計近期提交內閣審議。目前包含台灣在內，泰國對全球93個國家與地區提供免簽待遇，原先目的是為了刺激疫情後的觀光復甦，但當局也提到外國旅客平均停留時間只有約9天，即便停留最久的旅客族群平均也只有21天，顯示「60天停留」期限已明顯超出觀光實際需求。泰國政府認為，若旅客因醫療、實習或長期活動需要停留更久，應申請專門簽證，而非依賴觀光免簽長期居留。除了縮短停留天數，泰國也將正式重啟「入境費」制度。未來每名外國旅客將被收取300泰銖，初期將優先針對搭機入境者實施。這筆資金將納入「泰國旅遊促進基金」，用於旅遊設施改善與外國旅客意外保險。至於為何收緊相關的觀光旅遊入境政策，泰國總理阿努廷就表示，與日前在度假勝地芭達雅爆發的重大軍火案件有關，泰國警方日前在一名中國籍男子發生車禍後，在車內發現非法槍械與彈匣，隨後搜查其住處，更查獲步槍、手榴彈與炸藥等大量武器。該男子向警方供稱，因患有憂鬱症，原計畫發動自殺式爆炸攻擊，消息震驚泰國社會並引發國安層級關注，阿努廷在接受 Thai PBS 訪問時表示，政府正在重新審視免簽制度，並要求警方全面追查武器來源與背後供應鏈。值得注意的是，涉案男子並非以免簽身份入境，而是持有中國、柬埔寨與多明尼克護照，並擁有泰國粉紅色身分證及五年期精英簽證，顯示其長期居留身分複雜，但事件仍被視為外籍人士可能利用長期停留從事非法活動的警訊。泰國政府強調，未來政策將在維持觀光競爭力與強化國家安全之間取得平衡。若新政策獲內閣批准，赴泰旅遊的入境條件將出現重大變化，旅客需留意停留期限與入境費等新規，以免影響行程安排。