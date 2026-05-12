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新加坡勝科海事船廠發生連環偷拍事件，一名26歲馬來西亞籍男子在男廁內多次偷拍他人如廁畫面，最終被判入獄六週。案件再度引發社會對職場與公共空間隱私安全的關注，專家提醒，偷拍與影像性犯罪屬嚴重刑事罪行，受害者應及時報案並尋求支援。根據新加坡電視台《亞洲新聞台》報導，26歲被告拉加萬（Jathavaram Ragavan）承認犯下偷拍，另外兩項相關罪名在量刑時納入考量。報導指出，該名被告在一個月內連續偷拍四名男子，其中其中一名受害者因身分保護令，媒體不得公開姓名，其餘三名受害者身份未明。根據當局調查，在今年1月26日早上，拉加萬進入位於大士的勝科海事船廠男廁，而在看到同事進入廁所隔間後，便進入相鄰隔間，將手機鏡頭伸向隔間下方偷拍，且在同事發現並大聲呼救後，隨即逃至員工餐廳佯裝無事。當事人事後在船廠的員工餐廳找到被告並要求查看手機，並在檢查後赫然發現，手機內還存有另外三段於同月拍攝的偷拍影片，而在得知警方將介入調查後，被告刪除了所有四段偷拍的影片試圖滅證，法院也指出由於影片已被刪除，無法確定受害者的私密部位是否被拍攝，或其隱私遭侵犯的具體程度。報導最後也提到，該名嫌犯被捕後隔天獲准保釋，而依新加坡法律，偷拍侵犯隱私罪最高可被判最長兩年監禁、罰款、鞭刑或上述刑罰的組合，最終法院判處被告入獄六週。