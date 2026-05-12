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這幾年，台灣社會其實很累。護理人員撐不住、醫療現場缺人缺到關床，人民看病等待越來越久；另一頭，朝野對立愈來愈激烈，社會對司法、公平與制度的信任也不斷被消耗。很多人未必得讀懂法律條文，但大家心裡都有一個很簡單的期待：政府說過的話要算話，立法院通過的法律要執行，被國會否決的人事就該尊重結果。然而，最近賴政府接連兩件事，讓人開始懷疑，賴政府是不是已經逐漸把制度當成形式，把權力凌駕在規則之上。第一件，是立法院三讀通過《醫療法》修正案，正式將三班護病比入法，並完成罰則法制化。這原本是賴清德總統在競選期間對護理界的重要承諾，如今在護理工會、醫護團體及在野黨推動下終於完成立法，照理說，行政部門應立即依法落實，讓長期超載的護理現場得到喘息。然而令人訝異的是，衛福部隨即宣布，相關制度將延後兩年實施。兩年後是什麼時間點？正好接近賴清德總統任期尾聲。換句話說，法律雖然通過了，但本屆政府任內，不會有任何一家違法醫院真正遭到裁罰。這不只是行政怠惰，更像是利用行政權，直接架空立法院通過的法律。更諷刺的是，當初高喊改革、聲援護理人員的是民進黨，如今真正替醫院資方緩衝、替改革踩煞車的，竟也是民進黨政府。護理人員依舊超時過勞，病人安全問題依舊存在，但政府選擇的不是加速改革，而是拖延、緩衝與卸責。嘴巴喊改革，實際卻在迴避改革。第二件事，更讓人不寒而慄。賴清德總統提名的檢察總長人選徐錫祥，既然已遭立法院否決，照民主政治最基本的原則，就是國會已經代表民意表達「不同意」。然而賴政府的做法，竟是直接改派徐錫祥代理檢察總長。這等於什麼？等於國會明明投下反對票，行政權卻告訴全民：「你反對是你的事，我照樣任用我的人。」如果被立法院否決的人，最後還是能透過「代理」方式實際掌權，那麼立法院的人事同意權還剩下什麼意義？未來是不是任何被否決的大法官、監委、NCC主委，都可以先代理再說？國會監督是否乾脆直接虛設？真正令人憂心的，並不是單一事件本身，而是這種「繞過制度」的治理模式，正在逐漸常態化。法案通過，可以不執行；人事被否決，可以照樣代理；國會監督，可以用行政技術閃避。行政權不再只是依法行政，而是開始選擇性服從制度、選擇性尊重民意。只要權力還握在手上，規則似乎就能被重新解釋。民主政治最核心的精神，從來不是「我選贏了，所以我最大」，而是即便掌握權力，依舊必須接受制衡、尊重程序、服從法律。因為制度存在的目的，就是防止任何執政者把國家變成「權力說了算」。今天通過的法律可以不執行，明天還有什麼不能擱置？今天可以架空國會的人事否決權，未來還有什麼制度不能被技術性破解？真正可怕的，不是某一項政策爭議，而是一個政府失去對制度最基本的敬畏。當行政權逐漸凌駕立法權，當政府開始習慣用「依法解釋」取代「依法行政」，台灣真正面臨的危機，早已不只是朝野對立，而是民主憲政的底線，正在被一步一步推向危險邊緣。民眾也不禁要問：當一個政府開始相信「只要我有權力，就沒有我做不到的事」，那麼，賴政府還有什麼事情做不出來？真的讓人細思極恐。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com