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果陀劇場備受好評的奇幻感人音樂劇《生命中最美好的5分鐘》，今年重磅回歸加演，將再次帶領觀眾穿越時空，探索生命中那些看似平凡卻無比珍貴的瞬間。此劇透過靈魂樂、抒情流行等多樣化的曲風，將遺憾轉化為力量。在笑中帶淚的情節裡，不僅探討了親情、愛情，更觸及了現代人對於「時間」與「選擇」的深刻反思。「如果能重來，你會選擇哪5分鐘？」男主角John由藝人楊奇煜飾演，在命運的撥弄下，獲得重返過去的機會。然而，他並非希望改變歷史，而是想在有限的「5分鐘」內，找回那段被遺忘的愛與原諒。此次加演，桃園場女主角Jane由藝人張郁婕擔綱，臺中場和高雄場則由歌手方宥心接力飾演。方宥心表示，再度加演是幸福的一件事。張郁婕表示，在《生命中最美好的5分鐘》中，「我們從學生時期的甜蜜戀愛，演到婚禮他來唱歌，再到下半場我為人母的酸甜苦辣，兩個角色是一同成長的。」雖然楊奇煜的角色長時間未陪伴她身邊，卻一直存在女主角的心中楊奇煜指出，男主角屬於「逃避式人格」，遇到需要負責的事或感情問題，傾向以逃避面對，甚至在感情上有多線發展。John無法處理好婚姻與小孩的問題，遇到抉擇時便手忙腳亂或選擇躲避，因此留下許多遺憾。男主角不斷穿越未來當「5分鐘爸爸」，能做的事情不多，當下只能從物質或心理層面提醒，例如：建議買樂透讓以後變有錢，或是叮嚀感情要專一，不能像自己以前一樣壞。果陀劇場《生命中最美好的5分鐘》將於5/23展開巡演，7/11～7/12在高雄衛武營歌劇院演出。